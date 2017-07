A massa polar que promete derrubar as temperaturas na Serra de Santa Catarina a partir de segunda-feira provocou uma nevasca intensa no Chile na madrugada deste sábado. Locais históricos da capital Santiago do Chile como a Plaza Italia e o Palacio de la Moneda ficaram cobertos de neve e atraíram dezenas de pessoas antes do amanhecer. Milhares de imagens foram compartilhadas nas redes sociais.



Nieve en la Moneda Santiago de Chile #nievesantiago #lamoneda # invierno #santiago Uma publicação compartilhada por Gabriel (@gabrielbarrar) em Jul 15, 2017 às 2:17 PDT

Mesmo sendo o Chile um país frio, os moradores se surpreenderam com a quantidade de neve, que chegou a acumular mais de 15 centímetros de altura em alguns pontos.

@LeTour Saludos desde Santiago de Chile con una nevazon poco usual para nosotros. Viendo el Tour en la cama pasando el frio.. .un abrazo pic.twitter.com/o5eME7gQKU ¿ Carlos Arevalo Valde (@olaverac) 15 de julho de 2017

O fenômeno começou pouco depois das 3h e causou problemas no trânsito. Pela manhã, passou de 250 mil o número de moradores sem energia elétrica.

No Facebook, um evento foi criado convocando os moradores para uma "Guerra de bolas de neve na Plaza Italia", no qual mais de 8,5 mil pessoas confirmaram presença no ponto turístico.

Neste sábado, Santiago acordou com temperatura de 1,2°C. No domingo (16), a Direção Meteorológica do Chile prevê a chegada de uma nova massa de ar frio, e a mínima deve cair ainda mais: espera-se até -3°C na região metropolitana, mas em algumas comunidades, como Colina, podem registrar -5°C.

Essa massa polar está a caminho de Santa Catarina e há chance de provocar neve na altitude da Serra. Segundo a Epagri Ciram, a massa de ar deve chegar no domingo, mas a neve só deve ocorrer na manhã de segunda-feira.