O iceberg de 5,8 mil quilômetros quadrados se desprendeu do segmento Larsen C da Antártida, informaram nesta quarta-feira os cientistas que vigiam a evolução do enorme bloco de gelo.

Em comunicado, os especialistas do projeto Midas, da Universidade Swansea, do País de Gales, afirmaram que o desprendimento ocorreu entre 10 e 12 de julho. A informação é da Agência Télam. A fenda antes de se desprender era de aproximadamente 200 quilômetros de comprimento.

Antes de se desprender, fenda tinha 200 quilômetros de comprimento

O iceberg, que deve ser denominado A68, pesa mais de um trilhão de toneladas, segundo o Midas, e tem área quase 14 vezes maior do que a Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis.

