O litoral catarinense registrou ventos fortes na madrugada desta segunda-feira, em Balneário Barra do Sul a estação meteorologica da Epagri/Ciram teve rajadas de 59,26 km/h às 5h. Em Araranguá e São José o vento também passou dos 50 km/h.

De acordo com a Central RBS de Meteorologia, uma frente fria começou a influenciar o tempo no fim da tarde de domingo, o que trouxe nebulosidade e rajadas de vento ao Estado. A condição deve permanecer ao longo do dia.

A Defesa Civil emitiu aviso de perigo para navegação de embarcações pequenas e médias até terça-feira. A tendência é que o mar fique muito agitado, com ondas de dois metros e picos entre 2,5 e 3 m, especialmente nas praias do sul da Ilha de Santa Catarina.

