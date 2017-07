A chegada de uma massa de ar polar nesta segunda-feira, 17, fez os termômetros despencarem em todas as cidades de Santa Catarina. Conforme informações da Epagri/Ciram - órgão que monitora o tempo no Estado - mesmo com as temperaturas baixas da madrugada, ao longo do dia, no entanto, as mínimas devem ser ainda menores, entre 3ºC e 10ºC, e há chance de neve no fim da manhã.

Leia mais: Previsão traz possibilidade de neve e geada

O dia também tem previsão de ventos fortes e chuva. Segundo a técnica em meteorologia da RBS, Bianca Souza, apesar de mal distribuída, a precipitação deve ocorrer com mais intensidade nas regiões da Serra e Oeste.

— Para quem está mais próximo do Paraná, a chuva fica mais entre a tarde e a noite de hoje — disse.

Frio aumenta

Amanhã, 18, o frio fica ainda maior e, mesmo sem chance de neve, há expectativa de que as mínimas na Serra cheguem aos -7ºC. O dia também terá sol entre nuvens e nevoeiros entre o Vale do Itajaí e o Norte do Estado no amanhecer.

— Como teremos ar seco e baixas temperaturas está previsto geada forte e generalizada. Durante a tarde, ainda segue frio, com máximas entre 12 e 14°C na maior parte das cidades — disse Bianca Souza.

Leia mais notícias:

Polícia rodoviária de SC emite alerta para chance de interdição nas estradas por causa de gelo ou neve