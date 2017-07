A matrícula dos 1.056 aprovados na primeira chamada dos 35 cursos presenciais do Vestibular de Inverno 2017 da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) começou na segunda-feira e segue até esta terça-feira, 18. Após essas duas datas, podem ocorrer até outras cinco chamadas de candidatos classificados. As aulas da universidade começam no dia 1º de agosto.



Em Joinville, os cursos foram divididos em dois dias: matrícula de Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica e de Produção e Sistemas ocorreram somente nesta segunda-feira e de Física, Matemática, Química, Ciência da Computação e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas exclusivamente nesta terça-feira.



Para a matrícula, é preciso comparecer presencialmente com todos os documentos exigidos, conforme o edital, nas secretarias de Ensino dos centros dos cursos escolhidos ou enviar um procurador legalmente constituído no lugar do futuro calouro. Quem não vier ou deixar de apresentar toda a documentação perderá o direito de vaga.



Mais informações



Para saber quais documentos são exigidos, além de locais e horários das matrículas, acesse aqui. . Mais informações podem ser conferidas no FAQ do Vestibular e com a coordenadoria pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.



