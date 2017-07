Está aberto, até o próximo domingo, 16, o processo seletivo para supervisores do Programa Mais Médicos, oferecido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O processo visa selecionar de imediato um supervisor que exercerá a função por dois anos, com possibilidade de renovação do contrato. Os demais classificados ocuparão vagas de reserva, que têm validade de um ano e são prorrogáveis por mais um.

A seleção será realizada por meio da avaliação da ficha de inscrição, do memorial profissional do candidato e por entrevista, feita presencialmente ou por Skype. Os candidatos devem possuir graduação em medicina e experiência comprovada de no mínimo dois anos nos últimos dez na área de Atenção Básica, em atividades assistenciais e/ou de gestão. Além disso, é necessária especialização, ou residência, ou mestrado, ou doutorado nas áreas de saúde da Família, saúde coletiva ou medicina de família e comunidade, em instituição credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O período de avaliação ocorrerá do dia 17 ao dia 20 de Julho, com divulgação do resultado no dia 21. O edital prevê remuneração de R$ 4 mil mensais.

O edital pode ser acessado através deste link e a inscrição pode ser feita por aqui.

Leia também:

Ministério da Saúde divulga lista dos 40 estrangeiros que vão atuar no Mais Médicos em Santa Catarina

Mais 40 médicos cubanos vão atuar em SC a partir da próxima semana

Vale do Itajaí recebe novos profissionais do Mais Médicos