A expectativa foi alta pela possibilidade de neve em Santa Catarina na segunda-feira, mas não há mais chance que o fenômeno ocorra, já que a frente fria que passava pelo Estado se afastou. Alguns flocos caíram em Irani, no Meio-Oeste do Estado, na noite de segunda. Também foi registrada chuva congelada em São Joaquim, Urupema, Xanxerê e Chapecó.

A técnica meteorologista, Bianca de Souza, explica que a frente fria já se afastou do Estado, deixando o ar polar que, além de frio, é seco. Por isso não há mais chance que ocorra neve, já que a umidade relativa do ar deve estar perto de 100% para formação do fenômeno.

— A frente fria se afastou e não deve ocorrer outra no Estado esta semana. Agora permanece o frio e o tempo seco. O único fenômeno que ainda pode ser registrado é a geada generalizada em todas as regiões do Estado.

Bianca também explica que a neve não veio como era esperado - com acúmulo de até 10 cm na Serra - porque faltou um pouco de frio:

— A condição era muito propícia para neve, mas como havia uma camada de ar um pouco mais quente na atmosfera, essa neve derretia antes de chegar ao solo, por isso tivemos tanto registro de chuva congelada.

Quarta-feira



Nesta quarta-feira, 19, o tempo será estável e ensolarado no Estado. As temperaturas seguem baixas e há previsão de mínima negativa com geada ampla nas áreas altas do Oeste aos Planaltos e nas partes altas da Grande Florianópolis Serrana

