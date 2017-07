A nova previsão da Epagri/Ciram, órgão que monitora a condição do tempo em Santa Catarina, reforçou a chance de neve e geada no Estado para a próxima segunda-feira, 17. Com a chegada da massa de ar na noite de domingo, que traz também instabilidade e chance de temporais isolados, a condição do tempo fica favorável para o registro do fenômeno entre o fim da manhã e início da noite.

Segundo a meteorologista da Laura Rodrigues, a massa polar, logo após a saída de frente fria, deixa as áreas mais altas de SC com umidade necessária para a ocorrência de neve. Além disso, a queda nos termômetros também auxilia para a condição. Cidades como Bom Jardim da Serra, Urubici e Urupema, por exemplo, deverão amanhecer com temperaturas negativas.

— A condição de chuva e queda das temperaturas faz com que a chance da neve seja grande na Serra. Mas isso deve se nada mudar no tempo em SC — contou Laura.

Depois que a neve passar, na terça-feira, 18, não haverá mais expectativa do fenômeno. No entanto, a condição de frio intenso e geada permanece. No Alto e Médio Vale do Itajaí e região serrana de Florianópolis, a madrugada deve ficar entre -2ºC a 7ºC. O frio também será intenso no Litoral, com temperatura mínima de 3°C a 6°C.

