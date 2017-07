A união entre produtores de arroz e estudantes tem rendido bons frutos no Sul de Santa Catarina. Para reduzir o impacto da produção do cereal, uma das 10 culturas que mais consomem água, as duas gerações recuperaram 13 mil metros quadrados de flora ao plantar 15 mil mudas de árvores nativas em cinco cidades da região.



Área de proteção permanente (APP), a vegetação às margens de cursos d¿água é considerada importante para manter o equilíbrio ambiental. Ela evita as chances de deslizamentos, filtra poluentes, fornece abrigo e alimento aos animais, além de outros benefícios. O projeto, chamado de Ingabiroba, nasceu na cidade de Nova Veneza em 2009.



— O objetivo é preservar nascentes, rios e, com isso, proteger os recursos hídricos, garantindo água de qualidade para moradores e produtores. Depende de cada um a garantia da produção do alimento no futuro — explica o presidente da Associação de Drenagem e Irrigação Santo Izidoro, Sérgio Marini.



A entidade é a autora do projeto, que foi batizado de Ingabiroba pela união dos nomes do ingá e da gabiroba, árvores comuns na região. A associação recebe a ajuda da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC (Epagri), responsável por intermediar o programa com as escolas.



Quem participa das ações de plantio começa o trabalho de conscientização muito antes, ainda na sala de aula. Na semana passada, 60 alunos da Escola Municipal Inês Tonelli Nápole, em Meleiro, deixaram a teoria e colocaram a mão na massa. Eles plantaram 80 mudas em uma propriedade.



– Achei a experiência legal. Além de estudar sobre o meio ambiente, escrevemos cartas e colocamos em uma cápsula, para voltar aqui depois de três anos e ler. Isso incentiva as pessoas a reconstruir o meio ambiente, que ultimamente tem sido mais destruído do que preservado – diz Alice Fogaça De Luca, de 11 anos.



O dono da área, o agricultor Valmir Concêncio, 59, aprovou a iniciativa. Ele soube do projeto por meio dos filhos. As mudas foram dispostas em uma área utilizada para pastagem e vão deixar a pequena propriedade dentro da legislação. Conforme o tamanho da área, a lei exige pelo menos cinco metros de faixa de árvores.



– Bem bacana, topei na hora. Há tempo se fala em preservação, e a gente tem que aprender sempre, evoluir, não pode ficar parado no tempo. Não vejo como uma perda esse pedaço de terra. É um cuidado, é ajudar a preservar – diz Concêncio.



Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz no país. Um hectare de plantio do cereal utiliza em média 8 milhões de litros de água no Estado.



De 18 espécies plantadas, área já tem 52 variedades

Depois de uma ajuda inicial, a natureza se encarrega do resto. A afirmação faz todo o sentido quando se trata do plantio de mata ciliar. Na propriedade de Genésio Damiani, 66 anos, os 3 mil metros quadrados designados para o projeto Ingabiroba são hoje uma pequena mata particular. Em 2009, ele foi o primeiro a aderir à iniciativa e recebeu 470 mudas de 18 espécies nativas. Hoje, são pelo menos 52 espécies catalogadas por um aluno de ciências biológicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc).



– Aconteceu uma regeneração natural dessa área, surgiram várias espécies que não foram plantadas. A chuva, o vento e os pássaros trazem as sementes, e tudo foi crescendo. Coisa mais bonita é encontrar os ninhos, as tocas, e ver que os bichos passam por aqui e conseguem alimento e abrigo –comemora o agricultor.



Sem custo para o dono da área, as mudas são doadas pela Epagri e associações de produtores de cada cidade participante. O agricultor só precisa esperar o grupo com as covas prontas e cuidar das mudas nos primeiros meses, até que consigam vingar. Mais de 2 mil alunos já participaram de ações de plantio, palestras e passeios em Nova Veneza, Forquilhinha, Jacinto Machado, Morro Grande e Meleiro.



Leia mais notícias:

Santa Catarina recebe mais 33,1 mil doses de vacina pentavalente

Leão-marinho surpreende surfistas fazendo pose para fotos na praia da Galheta