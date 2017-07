A sala Discovery Room, no Giruth Center Nasa, em Houston/Texas, nos Estados Unidos, será o local da palestra ministrada pela professora da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e da Universidade Estácio de Sá, Simone Keller Füchter, aos engenheiros da Agência Espacial Americana e do Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ela apresentará os principais resultados de pesquisas sobre o uso de realidade aumentada para o treinamento em equipamentos específicos, como periféricos de computadores, motores a combustão e a reação. A intervenção da professora, intitulada Augmented Reality as a tool for technical training, ocorrerá no dia 17 de agosto.

A realidade aumentada é uma tecnologia que permite a visualização de elementos virtuais, feitos no computador, junto com o ambiente que está em sua volta. O trabalho é realizado com a utilização de algum dispositivo como óculos de realidade virtual, celulares, tablets, datashows, entre outros. Na sala Discovery da Nasa, em agosto, a professora apresentará aos profissionais as tecnologias de treinamento equipamentos específicos.

— Um treinamento de excelência para profissionais técnicos é fundamental nos dias de hoje para a qualidade dos produtos e serviços entregues pelas empresas. Com este enfoque, esta pesquisa comprovou que objetos virtuais em três dimensões (3D) combinados com a tecnologia de realidade aumentada podem trazer resultados efetivos neste campo — contextualiza Simone.

De acordo com a professora, essas técnicas permitem que as organizações consigam repassar com maior facilidade, conhecimento e habilidade não somente a teoria, mas também o manuseio prático de ferramentas específicas.

— Pois nem sempre é possível ter estes equipamentos fisicamente presentes para um treinamento, pois o custo é elevado —complementa.

A professora Simone desenvolveu um protótipo de Realidade Aumentada em que foram utilizados objetos virtuais em 3D incluindo periféricos de computadores, motores automotivos e de aviação, a fim de serem visualizados através de tablets ou celulares.

— Eles foram avaliados por um grupo de profissionais que trabalham com estes respectivos equipamentos. Grupo este formado por mecânicos, pilotos, instrutores de voo, professores de motores convencionais e de reação, coordenadores de curso e designer instrucionais de cursos que envolvem estes tópicos — afirma a pesquisadora.

Histórico

A equipe da Nasa foi primeiramente apresentada aos resultados da pesquisa da professora Simone em evento científico no Chile. A International Conference on Business Administration and Economics (ICBAE) teve enfoque na inovação da gestão empresarial com o uso das tecnologias da informação e comunicação.

— Eu já tenho publicado artigos com o Dr Trung Pham, ex-engenheiro de software da Nasa, desde 2004 sobre temas de inteligência artificial e comércio eletrônico em vários países como EUA, Itália, China, Chile e Brasil — relata.

Ainda em 2004, a professora conheceu a esposa do Dr. Pham, senhora Jeniffer Nguyen, quando a professora Simone e o Doutor apresentaram pesquisas na sede da IBM na China, em Beijing.

— Ela que também já trabalhava na Nasa é atualmente controladora de voo de espaçonaves, no Johnson Space Center em Houston. Já faz alguns anos que Dr. Pham menciona que gostaria de me apresentar ao pessoal da Nasa, entre eles, o atual chefe de Inovação em Tecnologia da Informação, Dr. Kumar Krishen — afirma Simone.

Foi então que surgiu o convite do Dr. Pham para que a professora Simone contribuísse na organização do ICBAE no Chile, além de apresentar seus estudos. Na plateia, Dr. Kumar Krishen, Msc. Jennifer Nguyen e o gerente de engenharia da Boeing/Projetos Nasa, Dr. Zafar Taqvi.

— Foi neste evento que minha apresentação teve um importante desdobramento, pois me convidaram para fazer uma palestra lá NASA em Houston, em agosto — explica.

A palestra da professora segue um calendário mensal da Nasa. Antes dela, no mês de julho, a sala Discovery receberá palestra do Mr. Nate Uitenbroek, que é atualmente engenheiro chefe de desenvolvimento de software da espaçonave Orion. Essa nave já orbitou a Terra, sem tripulação no ano de 2014, e está programada para orbitar a Lua e depois finalmente, levar tripulação de 6 pessoas para Marte.

A viagem da professora aos Estados Unidos tem como objetivo secundário apresentar alguns projetos também na DropBox Inc. na cidade de Austin, também no Texas, empresa esta que se interessou pela pesquisa e pretende ampliar as tecnologias de colaboração virtual. Mais informações sobre esta palestra específica podem ser encontradas no link.

