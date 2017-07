A quinta-feira, 13, novamente será de sol entre nuvens em diversas cidades de Santa Catarina. Como as temperaturas nas primeiras horas ficaram amenas, cidades do litoral, Serra e Sul também registram a formação de um forte nevoeiro no amanhecer. No entanto, mesmo com o dia mais nublado, não há chance de chuva para SC.

À medida que o sol chega, segundo a central de meteorologia da RBS, os termômetros de sobem e as máximas ficam entre 18ºC e 20ºC na Serra. Nas demais regiões as temperaturas ficam entre 24ºC e 27°C à tarde.

— Ao longo da manhã os nevoeiros vão se dissipando na maior parte dessas regiões e dando lugar ao sol. Em pouquíssimos lugares eles demoram um pouco mais para ir embora — contou a técnica em meteorologia da RBS, Bianca Souza.



A mudança no tempo deverá se registrada somente na semana que vem. Até lá, de acordo com a Epagri/Ciram, os dias devem registrar sol entre nuvens e formação de nevoeiro no amanhecer. Para sexta-feira, a previsão é de que as máximas fiquem entre 25ºC a 27°C em boa parte das cidades.



