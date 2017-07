Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis

O sábado promete ser de tempo seco e temperaturas altas para esta época do ano em Santa Catarina. De acordo com dados da Epagri/Ciram, órgão que monitora a situação do tempo no Estado, os termômetros do amanhecer ficam amenos hoje, mas podem chegar aos 27ºC. Nesta manhã, além da presença de nevoeiros em algumas cidades catarinenses, Bom Jardim da Serra registrou 5ºC. No entanto, a expectativa é de que a nebulosidade se dissipe com a presença do sol e as máximas cheguem aos 24ºC à tarde.

Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Norte e Oeste, o dia também será quente. As máximas variam entre 25ºC e 26ºC nessas regiões e o sol aparece entre nuvens durante todo o dia se hoje. Já no Sul, a máxima não passa dos 24ºC e a nebulosidade será maior por conta da umidade vinda do mar.

— Hoje até há previsão de nevoeiros isolados ao amanhecer e um pouco mais de nuvens que na semana, mas sempre com a presença do sol — confirmou o meteorologista da RBS, landro Puchalski.

Tempo amanhã

A frente fria que chega em SC traz também a instabilidade no domingo. Segundo a Epagri/Ciram, todo o Estado terá condição de chuva a partir de amanhã à tarde, mas as cidades do Oeste e Serra podem registrar temporais. No entanto, mesmo com a expectativas de precipitação, o domingo será quente:

— As temperaturas da tarde sobem para a época do ano com picos de 27 a 30°C muitas cidades, sobretudo do Norte e Vale do Itajaí. Algumas cidades próximas do RS não terão tanto aquecimento — disse a técnica em meteorologia Bianca Souza.

Leia mais notícias:

Conheça ações que estimulam a economia compartilhada em Santa Catarina

Santa Catarina tem nove rios em estado de emergência ou alerta para estiagem