A expectativa foi alta, pousadas e hotéis na Serra lotaram, foram emitidos alertas, mas a neve não apareceu na intensidade esperada. A atração principal deu as caras, mas de forma tímida e granular, em sete cidades na noite de segunda-feira: Irani, Água Doce, Calmon e Fraiburgo, no Meio-Oeste de SC, Urupema e São Joaquim, na Serra, e Rancho Queimado, na Grande Florianópolis.



A previsão que incluía acúmulo de neve, principalmente na Serra, era justificada, segundo os meteorologistas, pela massa polar intensa, logo após a saída de frente fria, que deixaria as áreas mais altas de SC com a umidade necessária para a ocorrência do fenômeno. Mas na segunda-feira, turistas e moradores que esperavam desde o início da tarde, conseguiram ver, na maioria dos casos, chuva congelada ou uma neve rápida e fraca.

O meteorologista Leandro Puchalski explica que houve condições para o fenômeno, mas acredita que um detalhe tenha impactado na intensidade, porém acrescenta que para cravar essa causa seria necessário ter instalado um balão meteorológico. Ele explica que para o floco chegar à superfície é necessário que todas as camadas da atmosfera estejam com temperaturas muito baixas, inclusive negativas, para conservar esse floco.

— O que aconteceu para que a gente tivesse uma neve tão fraca é que uma camada da atmosfera provavelmente tinha um ar mais quente. Então o floco de neve passa nesta área e acaba derretendo, depois passa por uma camada muito fria e volta a congelar. Então chega à superfície como uma pequena pedrinha, que é a chuva congelada.

Para o especialista, se não tivesse essa camada de ar quente, catarinenses teriam visto mais neve, inclusive acumulada em alguns pontos.

— Previsão de neve precisa de um encaixe muito perfeito de umidade com frio muito forte e tem que ter conhecimento técnico e da região. A previsão de neve com maior qualidade é com 24 horas de antecedência, antes disso sempre deve desconfiar.

No entanto, o meteorologista do Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima, Marcelo Martins, apresenta outra possível causa, embora garanta que uma não exclua a outra. Ele explica que frente fria, que chegou forte na Argentina, perdeu intensidade ao chegar em Santa Catarina. Assim, nos níveis mais altos da atmosfera estava seco, já nos mais baixos, perto da superfície, estava úmido. Para nevar mais, precisaria mais umidade em altitude.

O presidente da Associação Catarinense de Meteorologia Mário Quadro confirma que havia todos os padrões para ter a neve e que ela não veio na intensidade esperada, porém defende que houve exagero.

— Falou-se em acumular 30 centímetros, que é praticamente uma nevasca, e isso já é um exagero. Tem muita especulação, cria uma expectativa e as pessoas acabam se decepcionando. É importante acompanhar as informações dos órgãos oficiais.

Quadro, que também é professor do curso técnico de Meteorologia do Instituto Federal de Santa Catarina, diz que há ferramentas para prever a neve com pelo menos 48 horas de antecedência , o grande problema é prever a intensidade.

