Chuva congelada no Centro de São Joaquim

Exatamente às 17h06min, o Centro de São Joaquim começou a registrar chuva congelada. Por pelo menos 15 minutos, gotas de chuva misturadas a pequenos grãos de gelo caíram no centro da cidade, enquanto o termômetro da Praça Cesário Amarante marcava 0°C. Às vezes, a temperatura oscilava, chegando a -1°C. Era a deixa para os turistas gritarem de exaltação, acreditando que a neve chegaria em breve. Mas até o início da noite desta segunda-feira, não chegou a cair no centro da cidade.

Já no interior do município, algumas localidades tiveram a chamada neve granular, estágio inicial para o fenômeno. Em Urupema, Xanxerê e Chapecó teve chuva congelada, segundo meteorologistas. Já em Irani, no Meio-Oeste, o registro foi de neve granular.

Segundo o secretário de Estado de Turismo, Leonel Pavan, mais de 100 mil pessoas se deslocaram para a Serra Catarinense desde domingo para ver o fenômeno. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que jogaram sal na rodovia, principalmente na Serra do Rio do Rastro, para evitar deslizamentos na pista. Até às 19h desta segunda-feira, nenhum acidente ou interdição foi registrada na Serra de SC.

Previsão é de geada em todas as regiões de SC na quarta-feira



Em Irani, no Meio-Oeste, teve neve granular por volta das 17h desta segunda-feira. Essa neve consiste em cristais de gelo de formato mais achatado, não como flocos.



Segundo o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, todos os 680 leitos de hotéis e pousadas estavam ocupados. Cerca de 40 pousadas alternativas - casas de famílias que reservaram pelo menos um quarto para visitantes - eram as últimas opções para quem chegava a fim de encarar o frio. As moradias costumam cobrar entre R$ 120 e R$ 150 a diária, algumas com café da manhã.

Nunes dia que desde 2000 não se montava estrutura tão grande para esperar a neve e prestar auxílio caso o volume seja expressivo. Na Praça Cesário Amarante, a Casa do Turista abriga os visitantes do frio com apresentações de artistas locais, chá de maçã, quentão e maçãs.

Entenda a diferença entre neve, geada, sincelo e chuva congelada

Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

Leia também:

Vídeo: neve é registrada em Irani, no Meio-Oeste de SC



Vídeo: chuva congelada é registrada no Centro de São Joaquim



Previsão é de geada em todas as regiões de SC na quarta-feira



Defesa Civil de São Joaquim alerta população para riscos com acúmulo de neve



Turistas se concentram no Centro de Urupema à espera da neve



São Joaquim registra chuva congelada nesta segunda-feira



Vai pegar a estrada para a Serra de SC? Veja dicas para viajar com segurança



Previsão de neve lota hotéis e pousadas da Serra catarinense



São José vai oferecer abrigo durante o frio para pessoas em situação de rua



Entenda a diferença entre neve, geada, sincelo e chuva congelada