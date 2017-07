As três primeiras semanas do inverno foram marcadas pelo baixo índice pluviométrico em Santa Catarina. Apesar de comemorados, os dias ensolarados têm um preço: nove rios catarinenses estão em estado de emergência ou alerta por conta da estiagem. Orleans, Forquilhinha, Concórdia, Chapadão do Lageado, Guaraciaba, Rio Negrinho, Passos Maia, São Martinho e Canoinhas são as cidades atingidas, conforme o aviso hidrológico emitido pela Epagri Ciram na manhã desta sexta-feira, 14.

São cinco rios em situação de emergência — dois deles em medição negativa, inclusive, que indica nível abaixo da estaca fixada na margem ("régua seca", conforme os especialistas) — e outros quatro em alerta. Oito deles, no momento, estão em condição estável. Somente a medição na estação da Casan em Canoinhas é que continua em queda.

A perspectiva, no entanto, é negativa, já que não há previsão de chuva significativa para o Estado nos próximos dias. Segundo o hidrologista da Epagri, Guilherme Xavier de Miranda Júnior, a situação já impacta no abastecimento e na indústria de algumas localidades, como em São Martinho, Tijucas e Coronel Passos Maia.

— Essa condição é justificada pela baixa precipitação nesse mês de julho. Faz 10, 15 dias que não chove. Além disso, não existe perspectiva de precipitação na próxima semana. Isso tende a se agravar. Há locais onde a condição já está muito além de uma vazão outorgável, que é determinada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. O impacto é direto no abastecimento e na indústria — explica o engenheiro agrônomo.

A Epagri Ciram continuará emitindo dois avisos hidrológicos por dia acerca da situação — um pela manhã e outro pela tarde. É possível acompanhar pelo site.

