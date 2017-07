A cidade de São Joaquim, na Serra catarinense, teve chuva congelada na manhã desta segunda-feira, por volta das 11h. O registro foi feito por uma câmera de transmissão ao vivo no Centro da cidade.

Segundo a técnica em meteorologia Bianca de Souza, as condições climáticas no local - como a alta umidade do ar e a temperatura perto de 2ºC, são favoráveis para a ocorrência do fenômeno.

Entenda a diferença entre neve, geada, sincelo e chuva congelada



Por volta das 11h, a temperatura no ponto mais alto da cidade era 1,5ºC, de acordo com a estação de monitoramento da Epagri/Ciram, e a umidade relativa do ar era 98,71%.

O fenômeno ocorre quando a precipitação cai na forma de gelo. Costuma-se dizer que é o estágio inicial da neve, por isso podem ser confundidos, mas a chuva congelada é mais pesada e não "flutua", como ocorre com a neve.



A expectativa é que neve a partir do meio-dia na Serra catarinense, os hotéis da região estão lotados em plena segunda-feira com turistas que esperam presenciar o fenômeno.

