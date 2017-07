A manhã desta quarta-feira foi a mais gelada do ano em Santa Catarina, com termômetros abaixo dos 8ºC em todo o Estado. A geada - fenômeno que ocorre quando as gotas de orvalho congelam - foi registrada em todas as regiões do Estado, assim como as temperaturas negativas. Até mesmo no bairro Ratones, no Norte da Ilha de Santa Catarina, a paisagem ficou coberta de gelo.

Geada no bairro Ratones, no Norte da Ilha de Santa Catarina Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

As cidades que tiveram as maiores temperaturas foram Imbituba (7,52ºC) e Joinville (7,2ºC). O Estado registrou, novamente, a temperatura mais baixa do país, com -8,4ºC no Morro da Igreja, na Serra catarinense.



Geada na manhã desta quarta-feira em São Joaquim Foto: Mycchel Hudsonn Legnaghi / São Joaquim Online

As temperaturas foram negativas em pelo menos 53 cidades onde há estações de monitoramento da Epagri/Ciram, inclusive no Sul do Estado: Sombrio (-0,12), Criciúma (-0,9ºC) e Araranguá (-0,1ºC). Na Grande Florianópolis, Rancho Queimado registrou -1,4ºC, Antônio Carlos 1,43ºC e a Capital teve mínima de 2,67ºC.

Apesar das temperaturas serem mais baixas do que na terça-feira, a sensação térmica está mais alta por conta da velocidade do vento no Estado, que é menos intensa.

Confira fotos da geada em SC:

#grampo #frio #geada #mafra #SantaCatarina Uma publicação compartilhada por Alessandro Krasota (@garotoquemoralogoali) em Jul 19, 2017 às 3:44 PDT

Aquele friozinho #frio #geada #gelo #tudobranco #photo #picoftheday #photograph #photographer Uma publicação compartilhada por Wedlin Lucas (@wedlinlucas) em Jul 19, 2017 às 4:10 PDT

Registro de geada na madrugada de hoje no Corpo de Bombeiros Militar de Lages. #millitary #firefighters #lagessc #5bbmlages #geada #frio #fenamissao #saojoaquim #cbmscoficial Uma publicação compartilhada por 5BBM - LAGES (@5bbmlages) em Jul 19, 2017 às 4:11 PDT

E o dia amanheceu branquinho ¿¿¿¿ #bomdia #lindo #geada #rionegrinho #santacatarina Uma publicação compartilhada por Manu Denke Todorovski (@manu_todd) em Jul 19, 2017 às 4:10 PDT

-1 agorinhaaaa #amooinverno #querencia #meupago #geada Uma publicação compartilhada por Mariana Bineck (@m.bineck) em Jul 19, 2017 às 4:09 PDT

Dia de geada, melhor dia ¿¿¿ #lages #sc #geada Uma publicação compartilhada por Júlia Hermes (@juhermes) em Jul 19, 2017 às 4:05 PDT

#inverno2017 #saobentodosul #sbs #santacatarina #geada #frio #invernocatarinense Uma publicação compartilhada por Gleiciane Mühlbauer (@gleicianemuhlbauer) em Jul 19, 2017 às 4:04 PDT

