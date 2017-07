Santa Catarina tem a maior capacidade de hospedagem do país se considerada sua população. Isso significa que o Estado apresenta o maior número de leitos e unidades habitacionais (suítes, quartos, chalés) por 100 mil habitantes do Brasil. Esse é um dos dados apresentados nesta quarta-feira pela Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH), levantamento do IBGE em convênio com o Ministério do Turismo, para levantar os principais aspectos da rede hoteleira do Brasil.

No Estado, são 819 unidades habitacionais e 2.125 leitos por 100 mil habitantes. Já em relação aos estabelecimentos de hospedagem, SC aparece em segundo lugar, empatado com Mato Grosso do Sul, com 26 hotéis, pousadas e motéis a cada 100 mil habitantes; a primeira colocação é de Mato Grosso (29). Dentre as capitais, Florianópolis se destaca também, ocupa a primeira posição com 2.353 unidades habitacionais e 6.455 leitos por 100 mil habitantes.

Comparando-se a estrutura de hospedagem com o tamanho da população, o Brasil apresenta uma média de 15 estabelecimentos por 100 mil habitantes, 491 unidades habitacionais e 1.168 leitos. Em relação às regiões, o Centro-Oeste registra a maior rede agregada em relação à população, com 22 estabelecimentos, 694 unidades habitacionais e 1.670 leitos por 100 mil habitantes, seguido da Região Sul.



Em Santa Catarina, são 1.782 estabelecimentos de hospedagem (5,7% do total do país); 56.573 unidades habitacionais (5,6%), e 146.837 leitos (6,1%). Do total de estabelecimentos, 44,8% são hotéis, 36,9% pousadas e 9,5% motéis e 8,8% outros. Não foram considerados itens como aluguel de imóveis por temporada ou casas de parentes e amigos. O maior percentual de estabelecimentos do Estado (32,1%) são de menor porte, com 10 a 19 quartos ou chalés.



Em relação a números absolutos, Estado não apresenta destaques. Santa Catarina aparece em sexto lugar em número deestabelecimentos de hospedagem, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul.



Crescimento nos últimos cinco anos

Nos últimos cinco anos, a oferta de hospedagem nas capitais brasileiras cresceu mais de 70%, passando de 373.673 vagas em 2011 para de 639.352 no ano passado. O crescimento expressivo, segundo o Ministério do Turismo, foi impulsionado pela preparação do país para receber turistas no chamado ciclo de megaeventos, como a Copa das Confederações, em 2013, a Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no ano passado.



Em 2016, havia 31,3 mil estabelecimentos de hospedagem no país, com 1 milhão de unidades habitacionais (suítes, quartos, chalés) e 2,4 milhões de leitos. Entre esses estabelecimentos, 47,9% eram hotéis, 31,9% eram pousadas e 14,2% eram motéis.

A maior parte da rede hoteleira do Brasil estava no Sudeste: 41,8% dos estabelecimentos, 43,8% das unidades habitacionais e 43,1% dos leitos disponíveis. Em segundo lugar vinha o Nordeste, com 23,6% dos estabelecimentos, 21,7% das unidades habitacionais e 22,4% dos leitos. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia eram os estados líderes em número de estabelecimentos de hospedagem e, juntos, foram responsáveis por 48,0% do total de estabelecimentos, 48,8% das unidades habitacionais e 48,7% dos leitos disponíveis.

* Com Agência Brasil

Leia mais:

Previsão de neve lota hotéis e pousadas da Serra catarinense em plena segunda-feira



Cultivo da hospitalidade: turismo rural agrega valor à hospedagem em Santa Catarina