A segunda semana de julho começa com sol e nuvens em Santa Catarina. De acordo com a central de meteorologia da RBS, somente no litoral haverá instabilidade e formação de nevoeiros durante o amanhecer desta segunda-feira. No restante das regiões o tempo seco predomina em todo Estado.

As temperaturas seguem parecidas com as dos últimos dias. No Litoral Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis os termômetros ficam próximos dos 25ºC à tarde. Já no Sul a máxima não passa dos 26ºC. No Oeste, onde o tempo será mais seco, o dia marca 27ºC.

Amanhã, 11, o sol continua aparecendo em todas as regiões. No Litoral e nas cidades do Sul as nuvens continuam predominando, com chance de chuva passageira. As temperaturas na terça-feira continuam parecidas e ficam entre 25ºC e 27ºC.

Amanhecer do dia na Costeira, em Florianópolis Foto: Marco Favero / Agência RBS

