O sol vai predominar em Santa Catarina durante a próxima semana. Nesta segunda-feira a condição já deve ser de tempo bom, mas com a presença das nuvens. Permanece a possibilidade de chuva na região de Joinville, principalmente no início e final do dia, segundo previsão do tempo da Epagri/Ciram. A temperatura nesta segunda será elevada para a época do ano.

Na terça-feira haverá a presença do sol na maior parte do Estado, principalmente entre o Oeste e o Litoral Sul. Na Grande Florianópolis haverá mais nebulosidade, com chuva fraca e isolada na região Norte à noite. As temperaturas seguem mais elevadas do que normalmente ocorre no inverno.

Segundo a Epagri/Ciram, na quinta e quinta o sol predomina em quase todas as regiões, com mais nuvens na Grande Florianópolis e Norte. Os termômetros devem registrar uma leve queda.

No período que começa na sexta-feira e se estende até 24 de julho, o sol vai predominar, mas entre os dias 18 e 19 haverá mudança no tempo com a passagens de uma frente fria. O sistema provocará chuva, principalmente na região entre a Serra e o Litoral. Depois disso, a temperatura vai cair bastante com o avanço de uma intensa massa de ar frio no Sul.

