Os dias de temperatura elevada em pleno inverno em Santa Catarina estão com as horas contadas. A chegada de uma frente fria seguida de uma massa de ar polar na próxima segunda-feira, 17, são as responsáveis pela mudança meteorológica no Estado. Apesar de pequena, há a possibilidade de neve, conforme indica a Epagri Ciram.

Como de praxe, o fenômeno está previsto para ocorrer nas áreas mais altas, ou seja, na Serra catarinense, como no Morro da Igreja, em Urubici e no Morro das Antenas, em Urupema. Conforme registrado em outras ocasiões, o amanhecer permanece como o período mais provável para que os flocos de gelo caiam do céu.

De acordo com o técnico em meteorologia da Epagri Ciram Maikon Alves, a condição existe porque a massa de ar polar aproxima-se logo após à frente fria. Portanto, haverá a umidade necessária para que a neve ocorra.

— Na noite de domingo para segunda-feira, haverá a passagem de uma frente fria pelo litoral, mas que não irá provocar tanta chuva. Atrás dela, vem a massa de ar polar, que é quem traz a possibilidade. Nos próximos dias, a previsão será mais precisa. A orientação é para que as pessoas acompanhem os avisos meteorológicos — explica.

Na terça-feira, 18, não há mais possibilidade de neve, mas de geada ampla. As temperaturas também seguem em declínio em todo o Estado.

— No restante da semana (de 18 a 21/07), a previsão é de temperatura baixa com mínima negativa nas áreas altas do Estado, especialmente na Serra, com condições de geada ampla. O frio também será intenso no litoral, com mínima de 3° a 6°C, e máxima à tarde em torno de 16°C a 18°C — complementa a meteorologista Gilsânia Cruz.



Esta será a terceira massa de ar polar mais intensa do ano, que trará possibilidade de neve, sendo a primeira do inverno. As anteriores percorreram o Estado em 28 de abril e, mais recentemente, em 8 de junho, segundo a Epagri Ciram.



