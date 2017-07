A Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento da previsão do tempo e do clima, confirmou o registro de neve em seis cidades catarinenses na noite de segunda-feira: Irani, Água Doce e Fraiburgo, no Oeste de SC, Urupema e São Joaquim, na Serra, e Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. Além disso, o meteorologista Leandro Puchalski afirma que o fenômeno também ocorreu em Calmon, no Oeste, totalizando sete municípios.

Ontem nevou em alguns municípios catarinenses, um deles foi Calmon no Oeste. Vejam aí o vídeo feito pelo Michael Borges: pic.twitter.com/ogOQDGfGXT ¿ Leandro Puchalski (@LeandroPuchalsk) 18 de julho de 2017

A neve foi causada pela passagem de uma frente fria pelo litoral de Santa Catarina somada ao avanço de uma intensa massa de ar polar, o que causou queda nas temperaturas durante à tarde e noite em todas as regiões. Outro fenômeno registrado foi a chuva congelada, que chegou a cair de forma intensa na cidade de Urupema por volta das 21h30min, segundo a Epagri/Ciram.

Apesar do frio continuar intenso, com possibilidade de geada generalizada na manhã de quarta-feira, não há mais chance de nevar no Estado por conta do afastamento da frente fria - que leva embora a umidade necessária para que a neve se forme.

Na manhã desta terça-feira pelo menos 55 cidades catarinenses tiveram mínimas abaixo de zero e o Morro da Igreja, entre Urubici, Bom Jardim da Serra e Orleans, registrou a menor temperatura do país, com -7,4ºC.

Confira registros dos fenômenos do frio em SC:

A cidade de Irani, no Meio-Oeste, foi a primeira a ter o registro de neve confirmado na noite de segunda-feira Foto: Izabel Romancini Antunes / Arquivo pessoal

Boneco de neve feito pelos Bombeiros Voluntários de Irani Foto: Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani / Divulgação

Flor congelada na manhã desta terça-feira em São Joaquim Foto: Mycchel Hudsonn Legnaghi / São Joaquim Online

Flocos também caíram na cidade de São Joaquim Foto: Marcelo Macedo / Arquivo pessoal

Registro em São Joaquim feito pelo leitor Marcelo Macedo Foto: Marcelo Macedo / Arquio pessoal

Não tem neve, mas o gelo cobre os campos em Chapecó e região. Por aqui -1 grau de temperatura. pic.twitter.com/CSV9VZMi30 — Rafael Henzel (@rafahenzel) 18 de julho de 2017

ATENÇÃO | Neve começa a acumular em São Joaquim neste começo de noite. O registro é do Nilson Wolff. pic.twitter.com/OKeSf7na9X — MetSul Meteorologia (@metsul) 17 de julho de 2017

