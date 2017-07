São Carlos é uma das cidades com situação de emergência reconhecida após tempestade no começo de junho

O Ministério da Integração Nacional anunciou no último sábado, 8, o reconhecimento da situação de emergência em sete municípios de Santa Catarina em decorrência das enxurradas dos últimos meses, são eles: Agronômica, Itajaí, Otacílio Costa, São Carlos, Seara, Vidal Ramos e Xanxerê.

A medida garante o acesso das prefeituras às ações de apoio para socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas.

De acordo com o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, do Ministério de Integração Nacional, 22 municípios do Estado têm situação de emergência reconhecida.

Foto: Sistema Integrado de Informações sobre Desastres / Reprodução

Tempestades: São Carlos, Águas Frias, Xaxim, Seara, Abdon Batista, Campo Belo do Sul, Lages, Rio do Oeste, Ituporanga, Vidal Ramos, Bom Retiro, Brusque e Joinville (2/2/2017)

Inundações: Agronômica e Rio do Sul

Enxurradas: Quilombo e Agrolândia

Vendaval: Itajaí (ocorrência dia 26/04/2017) e Xanxerê

Colapso de edificações: Porto Belo (ocorrência dia 30/1/2017)



Alagamento: Otacílio Costa

Deslizamentos: Blumenau (ocorrência dia 6/3/2017)

Apoio federal

Para acessar o apoio emergencial disponibilizado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração, os municípios devem apresentar o Plano Detalhado de Resposta (PDR). Após a análise, se aprovado, o recurso é definido e liberado.

