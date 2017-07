Crianças com HIV estão enfrentando problemas para dar continuidade ao tratamento em SC. Dois medicamentos utilizados principalmente por essa faixa etária foram enviados com atraso pelo Ministério da Saúde e em menor quantidade em junho, segundo a Secretaria da Saúde de SC. Segundo a pasta, a situação será normalizada até o final de julho, com recebimento de nova remessa prometida pelo Ministério.

A Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou em nota no final de junho que os estoques do Zidovudina solução oral e do Abacavir (ABC) estavam baixos. O primeiro faz parte do tratamento de crianças de até 35 quilos e também é usado para evitar a transmissão do vírus da mãe para o bebê. Diante disso, a orientação da DIAF foi substituir a medicação por outra similar, que oferece mais riscos no uso prolongado, e priorizar o estoque para os recém-nascidos. Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Secretaria da Saúde afirma que a alternativa terapêutica não representa prejuízos ao tratamento.

A pasta diz ainda que "não mediu esforços para a readequação de estoque, considerando o uso racional do medicamento e o remanejamento entre unidades do estado". E reforça que a responsabilidade pelo envio é do Ministério da Saúde

A Secretaria de Saúde não respondeu sobre as quantidades recebidas e a demanda mensal do Estado desses medicamentos.

A diretora do Grupo de Apoio e Prevenção à Aids (Gapa), Helena Pires, lembra que o problema de desabastecimento afeta todo país e que impacta no tratamento:



— Essa falta de medicação está prejudicando muita gente. Porque eles vão até lá pegar o remédio e não tem e então pedem para voltar outro dia

Segundo o colunista Rafael Martini, os pais ou responsáveis foram comunicados por e-mail da Secretaria de Estado da Saúde sobre o fornecimento fracionado dos medicamentos. Ele cita como exemplo uma menina de oito anos, que nasceu com o vírus, moradora da Capital, e que consome quatro frascos de xarope por mês com o coquetel. Antes tudo era entregue de uma única vez mensalmente. Agora os pais da criança precisam enfrentar a busca pelos antirretrovirais a cada semana, sem a certeza de que receberão.

Leia também:



Santa Catarina recebe 9,2 mil doses de vacina pentavalente



Santa Catarina soma 204 casos graves de gripe A neste ano



Meningite: saiba sobre se prevenir contra os diferentes tipos da doença