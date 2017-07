Depois de três dias congelantes, com temperaturas abaixo dos 10ºC ao amanhecer em Santa Catarina, o frio deve dar trégua a partir desta quinta-feira. O dia começa com temperaturas baixas e formação de geada nas áreas altas da Serra e Oeste, mas a massa de ar frio perde força sobre o Estado e os termômetros sobem ao longo do dia.

O sol vai predominar na quinta-feira, com presença de poucas nuvens, de acordo com a previsão da Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento do tempo e clima. Durante à tarde, as temperaturas devem ficar entre 20 a 22°C em boa parte das cidades, segundo a Central RBS de Meteorologia.

Fim de semana

Na sexta e no sábado, o sol permanece, mas há maior presença de nuvens durante a tarde por conta da passagem de uma frente fria pelo litoral catarinense. Nos dois dias deve ocorrer a formação de nevoeiros na madrugada e amanhecer, especialmente na Serra e litoral Sul.

No domingo, o calor volta ao Estado, com temperaturas consideradas elevadas para esta época do ano, segundo a Epagir/Ciram. Os termômetros ficam acima dos 20ºC na Grande Florianópolis, Sul, Litoral Norte e Vale do Itajaí, e entre 17ºC e 19ºC nas cidade da Serra e Oeste.

Veranico

Na próxima semana as temperaturas seguem elevadas, sem chuva e com tempo seco e quente. De acordo com a Epagri, um bloqueio atmosférico deve impedir o avanço de frentes frias para o Estado, deixando a temperatura mais elevada, como um veranico.



