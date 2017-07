Depois de uma queda de até 23°C em 24 horas em algumas cidades catarinenses, as temperaturas devem continuar caindo em Santa Catarina nos próximos dias. Na Serra de SC, os termômetros podem marcar -7ºC nesta terça-feira e não devem ultrapassar os 6ºC. Já as máximas, em todo Estado, ficam entre 12°C e 14°C. O frio também será intenso no Litoral, com temperatura mínima de 2°C a 6°C e condição de geada isolada.

A meteorologista da Epagri/Ciram Marilene de Lima explica que a massa de ar polar se instala em Santa Catarina e a umidade começa a diminuir, o que provoca a queda nas temperaturas.



— A temperatura cai bastante mesmo e na quarta-feira continua com essa massa de ar frio bem intensa — diz Marilene.

Há chance de neve na madrugada desta terça-feira principalmente na Serra. São Joaquim, Urupema e Caçador, por exemplo, devem marcar -5ºC na terça-feira. Na quarta-feira, temperaturas continuam baixas. Nestas cidades termômetros devem marcar em torno de 1°C.

O meteorologista Leandro Puchalski prevê uma terça-feira de sol com céu bastante limpo em SC, com algumas nuvens no início do dia apenas entre o Vale do Itajaí e o Norte do estado. Durante a tarde, o frio continua, com máximas entre 12ºC e 14°C na maior parte das cidades.

Terça-feira

Há uma pequena chance de neve, nas partes altas de SC, no início da madrugada. Dia de sol com poucas nuvens. Declínio acentuado das temperaturas em todo o Estado, devido à intensa massa de ar frio de origem polar. Condições de geada nas áreas altas à noite. Mínima prevista é de -7°C na Serra, além de temperaturas negativas no Oeste, Meio-Oeste e Planalto Norte. Máximas entre 12ºC e 14°C na maior parte das cidades. Na Serra e Meio-Oeste, no entanto, não devem passar dos 8°C.



Quarta-feira



Tempo estável e ensolarado em SC. Temperaturas seguem baixas em todo o Estado. Mínima negativa com geada ampla nas áreas altas do Oeste aos Planaltos e nas partes altas da Grande Florianópolis Serrana; com geada isolada no Alto e Médio Vale do Itajaí e Litoral catarinense.



