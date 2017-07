Amanhecer do dia no Sambaqui, em Florianópolis

A terça-feira será outro dia de poucas mudanças no tempo em Santa Catarina. Segundo a central e meteorologia da RBS, o dia amanhece com formação de neblina e temperaturas mais amenas. Nesta madrugada, por exemplo, a cidade de Bom Jardim da Serra registrou 1,7ºC. No entanto, o ar seco que atua no Estado continua mantendo o céu mais limpo e com pouca chance de chuva em SC.

No decorrer do dia o sol aparece e as temperaturas podem atingir os 28ºC no Oeste, Sul e Norte. Já na Grande Florianópolis, mesmo com previsão de chuva fraca à tarde, os termômetros marcam 27ºC. Nos Planaltos, devido ao amanhecer mais ameno as máximas ficam entre 22ºC e 24ºC.

— O ar seco que garante o sol hoje também é o responsável por ter provocado uma madrugada e amanhecer com certo frio em pontos dos Planaltos e do Meio Oeste — disse a técnica em meteorologia da RBS, Bianca Souza.

Veja as menores temperaturas registradas hoje:



1,7°C Bom Jardim da Serra

3,9°C Urupema

7°C São Joaquim

6,7°C Ponte Serrada

7,6°C Bom Retiro

7,7°C Itaiópolis

Amanhecer do dia no Sambaqui, em Florianópolis Foto: tempo no Sambaqui / Cristiano Estrela

Nevoeiro em Santa Catarina

O forte nevoeiro nesta manhã, que chegou fechar dois aeroportos no Estado durante a manhã, é um fenômeno muito comum no inverno, principalmente nos dias de ar seco. De acordo com Bianca, a ocorrência afeta diretamente a visibilidade, que fica menor do que 1 quilômetro:

— O nevoeiro, também conhecido por cerração ou nevoaça, é uma nuvem que tem sua base muito próxima ao solo. Esse fenômeno é muito comum no inverno, principalmente nos dias de ar seco, de baixa temperatura e de ausência de vento.

Tempo amanhã

Na quarta-feira, 12, o sol novamente estará presente em todas as regiões. O ar seco permanece predominando em todas as áreas e as temperaturas da tarde ficam em elevação, principalmente nas cidades do Sul e Oeste. As máximas no Estado devem ultrapassar os 22ºC.

