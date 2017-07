À espera da neve, turistas de diversas partes de Santa Catarina e de Estados como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais estão concentrados na praça principal do centro de Urupema, na Serra Catarinense.

Por volta das 11h20min desta segunda-feira, o termômetro da praça registrava 5°C e chovia forte. Por não encontrar nenhuma vaga nos hotéis da região, o bombeiro militar Diego Ribeiro Pires, de 26 anos, descansava na van adaptada com cozinha, cama e banheiro, à espera do frio. Ele e mais cinco pessoas da família chegaram à 0h30min desta segunda de Florianópolis e ficaram acampados na praça.

— Vamos ficar aqui até a temperatura cair mais e depois vamos seguir ao Morro das Antenas para ver se pegamos neve — afirma Diego.

A previsão aponta para chance de neve entre o meio-dia desta segunda-feira e 3h de terça em toda a Serra e partes altas do Meio-Oeste e do Planalto, segundo a Epagri Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima.

Para nevar, é necessário ter temperaturas próximas de 0°C na superfície e na altura das nuvens, combinadas com muita umidade. Conforme o meteorologista da RBS SC Leandro Puchalski, é difícil prever onde deve nevar primeiro, mas o fenômeno deve impactar vários pontos da Serra.

Segundo o engenheiro agrônomo de São Joaquim Ronaldo Coutinho, da Climaterra, deve começar a nevar na cidade por volta das 14h. As temperaturas já estão próximas de 0°C, mas na altura das nuvens ainda precisa baixar para favorecer a ocorrência do fenômeno. Se os modelos meteorológicos se confirmarem, afirma Coutinho, pode nevar até 10 centímetros em toda a cidade, volume que não é registrado desde 1996.

Além disso, há chance de a neve cair diversas vezes ao longo do dia. A orientação de Coutinho aos motoristas é evitarem as estradas a partir da tarde, porque quando as temperaturas na superfície chegarem abaixo de 0°C forma-se uma lâmina de gelo no asfalto, o que torna perigoso trafegar pelas rodovias.

Em Urupema, todos os leitos de hotéis e pousadas estão ocupados. A Secretaria de Turismo orienta os visitantes a procurar as hospedagens alternativas, casas de família que estão recebendo os visitantes.

— O movimento tem sido muito bom, principalmente porque coincidiu com as férias escolas — comemora o prefeito de Urupema, Evandro Pereira.

As hospedagens alternativas são em torno de R$ 80 a diária. São mais de 40 casas cadastradas. O telefone da Secretaria de Turismo de Urupema é (49) 32363057.

Leia também:

Previsão de neve lota hotéis e pousadas da Serra catarinense em plena segunda-feira



Massa de ar polar despenca temperatura e traz chance de neve para Santa Catarina

Temperatura cai 23°C em menos de 24 horas no Sul de Santa Catarina



Polícia rodoviária de SC emite alerta para chance de interdição nas estradas por causa de gelo ou neve

O que fazer para curtir o frio na Serra de Santa Catarina