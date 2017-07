A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é a 15ª melhor universidade para o Times Higher Education, um ranking internacional que lista as melhores instituições de ensino superior na América Latina. A federal catarinense perdeu três posições em relação ao levantamento de 2016, quando aparecia na 12ª colocação. O Brasil ocupa os dois primeiros postos da lista com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade de São Paulo (USP).

No ranking mundial, a UFSC está entre as 600 e 800 melhores universidades. O levantamento também indica que a universidade tem 33.360 alunos, 3% de internacionalização e uma proporção de 44% mulheres e 56% homens.

Ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais são levadas em consideração pelo ranking THE. Ao todo, 81 universidades foram listadas.



O ranking THE América Latina 2017 não se restringe às universidades públicas. Tanto que, em 81º lugar, aparece a Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Apesar da última colocação, a instituição é a única outra catarinense a aparecer na lista. A Univali não constava na listagem de 2016.

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e Universidade Regional de Blumenau (FURB), por exemplo, ficaram de fora da avaliação.

Confira as 10 primeiras colocadas no THE América Latina 2017:

1) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil

2) Universidade de São Paulo (USP) – Brasil

3) Pontifícia Universidade Católica do Chile – Chile

4) Universidade do Chile – Chile

5) Universidade dos Andes – Colômbia

6) Instituto de Tecnologia e Ensino Superior de Monterrey – México

7) Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – Brasil

8) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Brasil

9) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) – Brasil

10) Universidade Nacional Autônoma do México – México



Veja abaixo a lista de brasileiras e a posição de cada uma no ranking:

1) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

2) Universidade de São Paulo (USP)

7) Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

8) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

9) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

11) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

12) Universidade Estadual de São Paulo (UNESP)

14) Universidade Federal do ABC (UFABC)

15) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

16) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

18) Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

19) Universidade de Brasília (UnB)

24) Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj)

26–30) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

31–35) Universidade Federal de Viçosa (UFV)

36–40) Universidade Federal do Ceará (UFC)

41–45) Universidade Federal Fluminense (UFF)

41–45) Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

51–60) Universidade Federal de Goiás (UFG)

51–60) Universidade Federal de Lavras (Ufal)

51–60) Universidade Federal do Paraná (UFPR)51–60) Universidade Federal de Pelotas (Ufpel)

51–60) Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

51–60) Universidade Estadual de Londrina (UEL)

61–70) Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop)

61–70) Universidade Presbiterana Mackenzie

61–70) Universidade do Vale dos Sinos

61–70) Universidade Estadual de Maringá (UEM)

61–70) Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

71+) Universidade Nove de Julho (Uninove)

71+) Universidade Estadual da Bahia (Uneb)

71+) Universidade do Vale do Itajaí

Veja o ranking completo neste link.

