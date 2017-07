Em razão da previsão de frio intenso em algumas regiões do Estado, que poderá provocar neve, especialmente na serra catarinense, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), através do Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar (CPMR), orienta os condutores que irão transitar nessas regiões. Ainda no domingo, a Polícia Militar Rodoviária também havia emitido alerta semelhante.



As baixas temperaturas podem provocar a formação de gelo ou até mesmo neve sobre as pistas de rolamento, então é importante que os motoristas observem as seguintes recomendações:

1. Planeje com antecedência a viagem, evite transitar durante a noite, pois a temperatura é ainda menor, a visibilidade fica prejudicada e a probabilidade de deslizamentos sobre a pista é maior;

2. Os cuidados começam com a manutenção do carro. É preciso verificar a bateria, nível do óleo, freios, radiador, faróis e lanternas. O sistema de ignição também precisa estar em ordem e a calibragem dos pneus deve ser verificada. Deve-se tomar a precaução de adicionar anticongelantes ao líquido dos radiadores dos veículos, para evitar maiores problemas e surpresas;

3. Quando for ligar o carro, limpe o excesso de neve que estiver no teto, capô e vidros. Antes de sair com o veículo, desembace os vidros para melhorar a visibilidade – ligar o ar condicionado pode ajudar. É obrigatório, mesmo de dia, ligar os faróis e as lanternas, isso é essencial para os outros motoristas conseguirem lhe enxergar;

4. Observem as placas de sinalização que indicam possibilidade de gelo sobre a pista, nestes locais redobre a atenção, como também nas áreas de sombra sobre a pista, e observe se realmente há a presença de gelo. Se houver, informe o Posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) pelo telefone 198, para que o policial de serviço possa lhe auxiliar no deslocamento com dicas e orientações sobre o trânsito no local;

5. Veja algumas dicas para conduzir seu veículo ao se deparar com neve ou gelo sobre a pista:

— Evite acelerar e desacelerar bruscamente;

— Evite ultrapassagens;

— Tente antecipar a necessidade de parar o carro para evitar usar os freios;

— Dirija devagar;

— Mantenha uma distância segura do carro a sua frente;

— Evite andar na frente de caminhões e ônibus, pois esses veículos precisam de uma distância de frenagem muito grande;

6. Em caso de acidente, mantenha a calma. Procure sinalizar o local, e se não estiver em um local perigoso, fique dentro do veículo. Se precisar abrir a janela para ventilar, abra a que não estiver recebendo ventos diretamente. Se for possível e estiver com um telefone celular, ligue para o 198. Mantenha a circulação do corpo, movimente braços e pernas, e procure não deixar ninguém dormir. Se tiver de sair do carro, agasalhe-se bem e procure um abrigo. Não deixe sua roupa ficar encharcada.

A PMRv ainda informa que há possibilidade de interrupção de tráfego de veículos em trechos de rodovias estaduais, em face de possibilidade do acúmulo de neve ou gelo sobre a pista. Caso isso ocorra, a PMSC pede a compreensão dos motoristas, que respeitem a decisão do policial militar de serviço, pois ele estará zelando pela sua segurança e de terceiros.

Em situações de emergência ou necessitando de informações, ligue gratuitamente para o fone 198, que um policial militar rodoviário irá lhe atender.

