A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) publicou a segunda chamada do Vestibular de Inverno 2017 para os cursos presenciais. Os convocados deverão comparecer em 26 de julho, às 14h em ponto, nas secretarias de Ensino de Graduação dos centros, para manifestar interesse presencial pelas vagas remanescentes. É preciso levar toda a documentação exigida pelo edital (confira a lista).

O número de convocados na maioria das unidades de ensino é maior do que a quantidade de vagas para possibilitar o preenchimento total nos cursos.



No dia 26, os candidatos de todos os centros que chegarem dentro do horário serão matriculados por ordem de classificação. Se não houver problemas com a documentação, a matrícula será realizada.



Quem comparecer nas secretarias dos centros dentro do horário e não conseguir vaga, poderá ser reconvocado em caso de desistência de outro candidato, já que mais chamadas estão previstas pelo calendário.



O próximo semestre letivo da graduação começará em 1º de agosto. Mais informações podem ser obtidas no FAQ do Vestibular e com as secretarias dos centros. Os contatos estão disponíveis na lista da segunda chamada.



Editais para permanência estudantil



Os estudantes de graduação da Udesc já podem conferir os novos editais do Programa de Subsídio nas Refeições Oferecidas nos Campi (Prosur) e do Programa de Auxílio Permanência Estudantil (Prape), que juntos oferecem 1.006 vagas para o segundo semestre letivo deste ano.



O Edital nº 02/2017 do Prosur receberá inscrições para 630 vagas até 2 de agosto, nas direções de Extensão de todos os centros de ensino. Já o Edital nº 02/2017 do Prape aceitará inscrições para 190 auxílios de alimentação e 186 de moradia entre 1º de agosto e 1° de setembro. Confira mais informações.



