Os visitantes que aguardam ansiosos a neve em São Joaquim puderam registrar chuva congelada às 17h06min na praça principal da cidade. Neste momento o termômetro oscilava entre 0°C e -1°C. Segundo a Epagri/Ciram, a cidade apresenta condições ideais para o fenômeno.

A chuva congelada ocorre quando a precipitação cai na forma de gelo. Costuma-se dizer que é o estágio inicial da neve, por isso podem ser confundidos, mas a chuva congelada é mais pesada e não "flutua", como ocorre com a neve.

A cidade de São Joaquim, na Serra catarinense, já havia registrado o fenômeno na manhã desta segunda-feira, por volta das 11h. O registro foi feito por uma câmera de transmissão ao vivo no Centro da cidade. Por volta das 11h, a temperatura no ponto mais alto da cidade era 1,5ºC, de acordo com a estação de monitoramento da Epagri/Ciram, e a umidade relativa do ar era 98,71%.

No começo da tarde, por volta das 14h30min, o meteorologista Leandro Puchalski informou que o fenômeno também ocorreu em Xanxerê e Chapecó, no Oeste catarinense.

Orientações da Defesa Civil

A Defesa Civil de São Joaquim alerta a população a se precaver quanto aos riscos com um possível acúmulo de neve a partir da tarde desta segunda-feira. Segundo o coordenador do órgão, Alequis Waltrick, os moradores devem ficar atentos para a segurança dos telhados. Uma das orientações é molhar os telhados com mangueiras para evitar a concentração de gelo, que sobrecarrega a estrutura.

A prefeitura mobilizou uma força-tarefa com Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e Secretaria de Assistência Social. O Jeep Club de São Joaquim, que conta com aproximadamente 50 veículos cadastrados, também se colocou à disposição para ajudar, caso seja necessário. Máquinas da Secretaria de Obras também estão sendo preparadas.

Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

