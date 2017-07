A Serra Catarinense amanheceu mais uma vez abaixo de 0°C. Em Urupema, onde o termômetro do Centro da cidade registrou -7,5°C, a Cascata que Congela, próximo ao acesso do Morro das Antenas, mais uma vez honrou o nome.

As estalactites de gelo se formaram nos últimos dias de frio intenso e ainda podem ser vistas depois de fazer uma trilha de cerca de 5 minutos. Muita gente levantou cedo para vislumbrar a cena e tirar fotos. No caminho até ela, o asfalto tinha trechos tomados por camada branca de gelo.

A geada tomou conta dos campos, das baixadas e, inclusive, das ruas centrais de Urupema. Os carros amanheceram com uma grossa camada de gelo nos parabrisas e capôs. Foi necessário jogar água quente para poder derreter o gelo e dirigir. Poças de água tinha uma lâmina de gelo de meio centímetro e até roupas deixadas para secar na grama ou no varal perderam a flexibilidade.

Apesar de a estação do Morro das Antenas ter registrado uma das mais baixas temperaturas do país na terça-feira, nesta segunda, foi o Centro de Urupema e a zona urbana que amanheceu mais fria - no morro, a mínima foi 1,16ºC às 8h. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, normalmente no segundo dia de frio e tempo seco as temperaturas tendem a ser menores nas áreas mais baixas.

Confira fotos da manhã desta quarta-feira em Urupema:

Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

