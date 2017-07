Os moradores da cidade de Irani, no Meio-Oeste de SC, viram neve por volta das 17h15min desta segunda-feira. Segundo especialistas, o fenômeno consiste em neve granular, que pode ser definida como pequenos cristais de gelo de forma mais achatada.

O Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade registrou em vídeo a precipitação e fizeram até boneco de neve. O meteorologista Leandro Puchalski confirma que foi registrada neve granular na cidade:

— Não é o floco de neve formado, perfeito, mas é neve.

Também foi registrada neve granular em São Joaquim e Urupema, mas nos municípios serranos teve principalmente chuva congelada, segundo Puchalski.

Foto: Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani / Divulgação

Orientações da Defesa Civil



A Defesa Civil de São Joaquim alerta a população a se precaver quanto aos riscos com um possível acúmulo de neve a partir da tarde desta segunda-feira. Segundo o coordenador do órgão, Alequis Waltrick, os moradores devem ficar atentos para a segurança dos telhados. Uma das orientações é molhar os telhados com mangueiras para evitar a concentração de gelo, que sobrecarrega a estrutura.

A prefeitura mobilizou uma força-tarefa com Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e Secretaria de Assistência Social. O Jeep Club de São Joaquim, que conta com aproximadamente 50 veículos cadastrados, também se colocou à disposição para ajudar, caso seja necessário. Máquinas da Secretaria de Obras também estão sendo preparadas.

Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

