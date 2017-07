A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou na manhã da última segunda-feira, 11, por meio do Diário Oficial da União, a apreensão de quatro lotes do cosmético Color Premium Creme Colorante Smart após confirmação de fraude.

Segundo a empresa Coferly Cosmetica Ltda, detentora do registro da tintura, quatro lotes do produto foram identificados no mercado com características divergentes das que constam na embalagem original. Por se tratar de um caso de falsificação, a Anvisa determinou a apreensão das unidades dos seguintes lotes:

- M2909 – Validade: 03/19 - Tonalidade 5.0 Castanho claro

- G2235 – Validade: 12/19 - Tonalidade CSV22 Corretor violeta

- M1460 – Validade: 11/19 - Tonalidade S55.62 Castanho claro vermelho irisado smart especial

- K1612 – Validade: 12/19 - Tonalidade CS.A11





Proibição óleo de Argan

O produto Argan Oil da marca Jhor¿s também foi proibido pela Anvisa. O cosmético para cabelo fabricado pela empresa Antonia Lóide Palmiero Martins, era comercializado sem registro sanitário. O estoque existente no mercado deve ser recolhido.

