Frases com cunho racista foram escritas nas paredes da sala do Diretório Livre do curso de Direito

A Polícia Federal investiga um caso de racismo dentro da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Na última quinta-feira (14), frases com cunho racista foram escritas nas paredes da sala do Diretório Livre do curso de Direito, que fica na Rua Floriano Peixoto, prédio da antiga reitoria, no centro de Santa Maria. As frases “O lugar de vocês é no tronco” e “fora negros” atacam diretamente pelo menos dois alunos negros do curso.

Essa é a segunda vez que a sala do diretório é usada para manifestações de ódio. Em 17 de agosto, desenhos de suásticas nazistas foram identificados no local. O caso também está sendo investigado pela Polícia Federal. O delegado Getúlio de Vargas afirmou que no momento, não irá adiantar o andamento da investigação.

No caso mais recente, envolvendo racismo, as vítimas foram informadas do ato na sexta-feira (15). Desde lá, as atividades que aconteciam no local foram suspensas. O diretório disse que as portas estão fechadas para a preservação das vítimas.

Fernanda Rodrigues, 20 anos, está no 8º semestre de Direito e teve o nome estampado na parede. Ela disse que ficou surpresa com a manifestação de ódio:

— Foi muito forte, foi um ataque extremamente pessoal, a mim e ao meu colega. E ver uma frase tão retrógrada – “o lugar de vocês é no tronco” — e saber que a gente nunca sentiu uma inimizade tão grande com ninguém do curso, e ainda mais num tom racista. Foi bem chocante, bem pesado, porque eu e meu colega sempre nos dedicamos muito ao curso.

O aluno do 9º semestre Elisandro Ferreira, de 43 anos, que também teve o nome escrito junto a frases racistas, disse que ainda não consegue acreditar no que aconteceu:

— Foi bastante complicado e difícil. Tu te deparas com uma situação inesperada, dentro de um curso de Direito, principalmente, onde tu estás aprendendo as leis. Tu ficas impotente. Ela, a Fernanda, não comprou a vaga assim como eu também não comprei a vaga, a gente lutou, estudou para estar aqui, foram noites de estudos, eu trabalhando, estudando cuidando de família, ela também. Não usamos nenhuma pessoa como degrau para chegar aqui.

Foto: Fernanda Rodrigues / Divulgação

A Polícia Federal já instaurou um inquérito para investigar o caso. De acordo com o delegado Diogo dos Santos, o autor do fato, que ainda não foi identificado, pode responder pelo crime de racismo ou injúria racial:

— Nós vamos ouvir os envolvidos, em especial as vítimas, que trouxeram os relatos do fato. Vamos avaliar quem teve acesso a essa sala do diretório do Direito, ou quem tem acesso a essa sala, e a partir daí tentar identificar os autores do fato.

Os dois crimes possuem a pena de um a três anos de prisão. Nesta segunda-feira (18), estudantes da UFSM e representantes de diversos movimentos coletivos de Santa Maria fizeram uma manifestação. Durante todo o dia, foram feitas intervenções culturais e ações de conscientização em frente ao prédio do curso de direito.

Em entrevista à reportagem da RBS TV na manhã desta terça-feira (19), o reitor da UFSM, Paulo Burmann, disse que a universidade repudia o que aconteceu, que está colaborando com a investigação da Polícia Federal e que também deve abrir uma investigação interna para apurar as responsabilidades, dando toda a assistência às vítimas.

Foto: Fernanda Rodrigues / Divulgação

