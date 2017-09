A terceira edição do Aulão de Cinema do COC ocorre neste sábado, 23, e pode ser acompanhada transmissão ao vivo pela transmissão do Diário Catarinense, que é parceiro na iniciativa. A aula especial é voltada para quem está se preparando para o vestibular e vai abordar conteúdos na área de história, geografia, biologia, física e matemática. Os professores do grupo educacional, reconhecidos pela experiência em pré-vestibulares, vão ministrar os conteúdos das 8h às 12h.

Acompanhe ao vivo:

A proposta do evento especial é unir conceitos teóricos com temas atuais, contextualizando as informações que muitas vezes aparecem fragmentadas no dia a dia dos alunos. O professor Groth, que ministra a disciplina de Geografia, comenta que furacões e tornados são fazem parte da temática deste ano, já que devem aparecer no vestibular.

Leia também:

Projeto pretende ajudar mães que querem fazer o Enem

Faltam mais de 5,5 mil vagas nos CEIs de Joinville

Prorrogação de obras de CEIs já custa mais de R$ 2 milhões a mais para Prefeitura de Joinville