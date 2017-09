O sol e tempo seco em Santa Catarina derrubaram os índices de umidade relativa do ar. Algumas cidades, principalmente do Oeste, chegaram a registrar menos de 30%, sendo que o ideal é entre 50% e 80%. Com pouca umidade, alguns cuidados com a saúde são fundamentais. Além disso, aumenta o risco de incêndios.



Dionísio Cerqueira, por exemplo, registrou 20% de umidade do ar, o que é considerado estado de alerta. O meteorologista da Epagri/Ciram Erikson de Oliveira explica que nesta época do ano são mais comuns esses índices baixos.

— Nesta quarta-feira começamos a ter valores mais baixos, porque tivemos o sol aparecendo em todo Estado. A previsão é que continue assim até sexta-feira, principalmente à tarde, e nas cidades do Oeste, Meio-Oeste e Serra.

O meteorologista Erikson de Oliveira acrescenta que índices abaixo dos 30% exigem cuidados da população, principalmente para quem vai realizar atividades ao ar livre.

A previsão é que fique mais úmido no fim de semana, com a chegada da chuva.

Confira os índices mais baixos em SC (registrados entre 13h e 19h)



Chapecó 29%

Abelardo Luz 29%

São Miguel do Oeste 28%

Campos Novos 28%

Ibiam 26%

Joaçaba 24%

Águas Frias 24%

Xanxerê 23%

Dionísio Cerqueira 20%

Fonte: Epagri/Ciram

Cuidados com a saúde



Segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade do ar ideal deve ficar entre 50% e 80%. Além de provocar queimadas na vegetação, o ar demasiadamente seco pode agravar problemas de saúde, principalmente os relacionados ao sistema respiratório. Olhos, nariz e garganta sentem igualmente os efeitos. Pessoas com alergias também são bastante afetadas devido ao ressecamento das mucosas.



