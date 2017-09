Um incêndio em pontos espalhados atinge uma área florestal de 2 mil metros quadrados no Campeche, em Florianópolis, desde o começo da tarde desta quarta-feira (20). Cerca de dez bombeiros combatem as chamas com auxílio do helicóptero Arcanjo e de dois caminhões. O acesso à vegetação é pela Rua Norberto Becker. Não há feridos nem casas danificadas, mas o vento espalha a fumaça com rapidez pelo sul da Ilha, e moradores relatam que já é possível vê-la até do Ribeirão da Ilha.

Conforme Edupercio Pratts, chefe dos bombeiros e piloto do helicóptero, trata-se de um fogo em vegetação rasteira, mas dentro de uma área com árvores altas e há muita palha na região devido a outro incêndio próximo ao local no sábado. As chamas não foram controladas, e o trabalho seguirá durante a noite.

O helicóptero está captando água de dois açudes nas proximidades, em um condomínio e numa propriedade rural. As causas ainda estão sendo levantadas. Moradores acreditam que o incêndio possa ser criminoso, mas a informação não é confirmada pelos bombeiros.

— Tem um monte de trilha por dentro da mata, mas a causa inicial ainda terá que ser levantada. Nessa semana, houve um incêndio na mesma região. Inclusive encontramos resquícios durante os trabalhos — informou Pratts.

Fiscais da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis (Floram) acompanham o combate às chamas. Nesta quinta-feira, há possibilidade da Floram abrir acesso com máquinas para os bombeiros entrarem na mata com as mangueiras dos caminhões.

Bombeiros @ARCANJO_01 combatem incêndio em área florestal de 200 m² no Campeche, em Florianópolis

Sem feridos ou casas atingidas até agora pic.twitter.com/K8jAGsU04B — Marcus Bruno (@OMarcusBruno) 20 de setembro de 2017