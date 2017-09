Diagnosticado com câncer de estômago em 2016, a lenda do soul Charles Bradley morreu neste sábado (23), aos 68 anos. A notícia foi veiculada no perfil do Twitter do músico. "É com profundo pesar que anunciamos a morte de Charles Bradley. Obrigado por seus pensamentos e orações durante este difícil período", diz a mensagem.

It is with a heavy heart that we announce the passing of Charles Bradley. Thank you for your thoughts and prayers during this difficult time pic.twitter.com/FFqQ1K1pX5 — Charles Bradley (@Charles_Bradley) 23 de setembro de 2017

O músico retornou aos palcos após o tratamento contra o câncer, mas, no início deste mês, Bradley cancelou sua turnê, que incluía uma apresentação no Rock in Rio e outra em São Paulo, porque o câncer tinha voltado e atingido o fígado.

Charles Bradley nasceu em Miami e passou a infância com a avó na Flórida. Nunca soube quem era seu pai. Um dia, quando tinha oito anos, uma mulher apareceu, lhe disse que era sua mãe e que iria levá-lo de volta com ela para Nova York. Aos 14 anos, deixou o porão da casa em que a mãe o abrigara e preferiu viver nas ruas. Dormia nos vagões do metrô para não morrer de frio.

Ele foi descoberto pelo compositor e baixista Gabriel Roth, produtor da Daptone Records, que o viu cantando com a banda Black Velvet. Gravou seu primeiro disco, No Time for Dreaming, em 2011.