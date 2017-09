A previsão de pancadas de chuva e granizo no Meio-Oeste se confirmou. Na tarde desta segunda-feira, por volta das 16h, foram pelo menos 15 minutos de granizo em Irani. A Epagri/Ciram prevê mais ocorrências como essa para terça-feira.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Irani, não houve estragos na cidade. O meteorologista da Epagri/Ciram Clovis Corrêa afirma que os eventos, que estão acontecendo de forma isolada, podem se repetir na terça-feira, principalmente no Meio-Oeste e Oeste. São esperadas pancadas de chuva e granizo:

— O tempo está bastante instável. Está entrando muita umidade na região, então com aquecimento, há possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde.

Nos próximos 15 dias, a tendência é de chuva mais frequente no Estado, sendo que o mês de outubro deve ter condição próxima da normalidade,segundo o meteorologista Marcelo Martins. Porém, é esperada chuva abaixo da média em novembro e dezembro.

Terça-feira (26/09):

Tempo: variação de nuvens no Estado, com chuva fraca na madrugada na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. No decorrer da tarde pancadas de chuva com risco de temporal e granizo localizado no Oeste e Meio Oeste.

Temperatura: elevada em todas as regiões à tarde.

Vento: nordeste, fraco a moderado com rajadas no Litoral.

Fonte: Epagri/Ciram

