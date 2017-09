A chuva dos últimos dias não foi suficiente para melhorar a condição de estiagem que afeta Santa Catarina. Ao todo, 22 estações hidrológicas estão nesta situação, sendo 11 em condição de emergência e 11 em alerta. Segundo o meteorologista Marcelo Martins, da Epagri/Ciram, esta semana deve continuar úmida, com tempo nublado e chuva frequente, mas os volumes continuam poucos expressivos.

— Choveu muito pouco nos últimos dias, mas essa condição de tempo nublado e menos calor já ajuda a diminuir as perdas dos rios por meio da evaporação. No fim de semana a tendência é de um volume de chuva maior — explica Martins.

Os volumes mais altos registrados no Estado nas últimas 96 horas foram em Timbé do Sul, no Sul do Estado, com 39 mm, e em Vitor Meireles, no Alto Vale, com 43 mm. Na maioria das outras cidades os volumes ficaram entre 0 (sem chuva) e 10 mm.

Nos próximos 15 dias, a tendência é de chuva mais frequente no Estado, sendo que o mês de outubro deve ter condição próxima da normalidade, segundo Martins. Porém, é esperada chuva abaixo da média em novembro e dezembro.

