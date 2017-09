A Secretaria de Segurança Pública abriu nesta segunda-feira as inscrições do concurso público para vagas no Instituto Geral de Perícias (IGP). São oferecidas 49 vagas para o nível oficial das carreiras de perito oficial e técnico pericial, com salários que podem chegar a R$ 15.820,84. As inscrições custam R$ 100 ou R$ 120, dependendo do tipo de carreira, e devem ser feitas pelo site até o dia 20 de outubro.

As provas ocorrerão a partir das 13 horas do dia 26 de novembro nas cidades de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Cricíuma, Itajaí, Lages, Joaçaba e Chapecó.

A primeira etapa do processo de inscrição para o concurso público consiste em preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site. Depois, deve-se pagar a taxa até o último dia de inscrições, 20 de outubro.

A prova terá cinco fases: Prova Objetiva de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório; Exame de Avaliação de Títulos, de caráter classificatório; Exame de Avaliação da Aptidão Psicológica Vocacionada, de caráter eliminatório; Exame Toxicológico, de caráter eliminatório; e Investigação Social, de caráter eliminatório

Leia mais

Abertas 120 vagas para cursos gratuitos de idiomas em Florianópolis

Está demorando para conseguir um novo emprego? Veja dicas para não desanimar

Exército abre concurso com vagas em Santa Catarina e no Paraná