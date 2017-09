O Dia Mundial Sem Carro é celebrado nesta sexta-feira em todo o mundo. A iniciativa teve início em 1997 na França e chegou ao Brasil em 2001. O objetivo do movimento é propor novos modelos de mobilidade sustentável, reduzir a prática do modo motorizado individual e dar mais espaço ao transporte público coletivo. A data faz parte da Semana Nacional do Trânsito, que é realizada entre os dias 18 e 25 de setembro.

Para marcar a comemoração, a Prefeitura de Florianópolis lançou nesta quinta-feira, 21, o projeto Bicicleta na Escola Floripa, que busca ensinar mais sobre segurança no trânsito em duas rodas. Também devem ser fomentados conceitos de equilíbrio e organização espacial e sustentabilidade, uma vez que o veículo não é poluente.

A iniciativa é coordenada pela professora de educação física Ana Destri, que é mentora do Bicicleta na Escola em nível nacional desde 2013 e já deu palestras pelo Brasil, no Chile, no México e na Holanda sobre o uso consciente do equipamento no ir e vir da escola.

— Aproveitando essa geração que vê a bicicleta de outra forma, com mais carinho, temos o objetivo de apurar o senso crítico da criança quanto a questão da mobilidade urbana. É desde cedo que a gente deve trabalhar esse olhar de respeito, de ver o outro. A bicicleta é um instrumento empoderador e transformador. Queremos que eles não passem o que nós estamos passando hoje com as questões de trânsito. Queremos uma Floripa mais tranquila no futuro — explica a professora.

Outras atividades também serão realizadas na cidade em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro. Na Escola Básica Municipal Almirante Carvalhal, em Coqueiros, alunos e professores vão participar de uma passeata da escola até o Parque de Coqueiros a pé, de bike e de skate.

Já a Escola Básica Municipal Lupércio Belarmino da Silva, na Caieira da Barra do Sul, fará uma roda de conversa sobre a importância do uso de meios de transporte diferenciados com todas as turmas da unidade. Também serão realizadas ações na Escola Básica Municipal Osmar Cunha, em Canasvieiras e na Creche Municipal Hassis, na Costeira do Pirajubaé.

Na manhã desta sexta-feira, os ciclistas que chegaram a Ilha de bicicleta pela passarela da Ponte Pedro Ivo Campos serão recebidos com um café da manhã. Um incentivo e uma demostração de carinho, segundo Ana Destri, com as pessoas têm esse hábito. A iniciativa será realizada pela Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis (Amobici).

