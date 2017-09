A judicialização da saúde entrou mais uma vez em discussão em Santa Catarina. Promovido pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, o "2º TCE em Debate - Judicialização da Saúde" ocorreu na tarde desta terça-feira em Florianópolis.

Marco Antônio Teixeira, procurador de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública (CAOP/Saúde) do Ministério Público do Paraná (MPPR) foi um dos participantes do debate. Ele defendeu que a judicialização não contempla a agenda da saúde do século 19 e lembrou que o Brasil não investe o necessário na prevenção de doenças como hanseníase, leishmaniose e Doença de Chagas.

— É necessário olhar para a atenção básica [à saúde] porque muita gente está em leitos de hospital porque não teve a atenção básica — concluiu.

Para o coordenador do CAOP/Saúde do MPPR, somos todos iguais perante a Constituição, mas não o somos no âmbito da judicialização. O procurador apontou a parcela da população que não tem qualquer noção de direito e de como exercê-lo, além de não poder pagar um advogado. Teixeira citou que, ao contrário do que ocorre com a educação - 81% das ações são coletivas - a grande maioria das demandas por saúde são individuais - 98% - e por isso, a situação assumiu tal proporção.

Marco Antônio também chamou a atenção para a importância do Estado ficar atento ao número de ações recorrentes na área da saúde, que podem indicar a necessidade de incorporação de medicamentos e procedimentos nos protocolos do SUS, beneficiando a coletividade.

O defensor público-geral do Estado, Ralf Zimmer Júnior, disse que a judicialização da saúde, para a sociedade, deveria ser exceção e não uma regra.

— As Defensorias Públicas e os escritórios de advocacia assumiram o papel de balcão de senha do SUS.

Segundo Zimmer Jr., a Defensoria Pública do Estado tem se deparado com situações complexas, diante de demandas judiciais que envolvem cidadãos que supostamente poderiam arcar com os custos dos medicamentos e procedimentos solicitados. O defensor público propôs que se repense o Estado de bem-estar social que se quer construir.

— Dar tudo para todos não funcionou em nenhum lugar do mundo. Será que a saúde tem que ser direito de todos [patrocinado] pelo Estado? — questionou.

Já a advogada Lenir Santos, ex-secretária de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, destacou a necessidade de ser firmado um pacto entre a sociedade e o Estado sobre a integralidade das ações de atenção à saúde.

— Precisamos ter o sentimento de pertencimento com o SUS. Quando isso ocorre, a gente se sente responsável — enfatizou.

Para ela, é fundamental que sejam encontrados pontos de convergência entre os três Poderes e a população, onde se tenha um bom sistema, que seja igualitário, mas sem abusos.

