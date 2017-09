O tempo seco tem piorado a situação de estiagem em Santa Catarina. O Estado atingiu um dos níveis mais críticos deste ano: 27 estações hidrológicas registram o ocorrência, segundo a Epagri/Ciram. No total são 51 estações monitoradas. A falta de chuva no último mês já levou algumas cidades, como Xanxerê, no Oeste do Estado, a iniciar a distribuição de água para consumo animal em propriedades rurais. Apesar de Oeste e Meio-Oeste serem as regiões mais atingidas pelo tempo seco, rios em outras regiões como Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Sul e Norte também aparecem entre os que estão em estado de emergência ou alerta. No total, são 11 rios em emergência, nove em alerta e sete em atenção.

Segundo o setor de hidrologia da Epagri/Ciram, desde que instalaram a sala de situação, em 2013, esse é o período mais preocupante em SC. Chuvas mais significativas estão previstas para dia 27 de setembro, mas são necessários pelo menos 100 milímetros de precipitação para resolver o problema, diz o pesquisador da área de Hidrologia da Epagri/Ciram Guilherme Miranda.

— Cada vez vai piorar devido à falta de chuva. Situação de estiagem está expandindo para todo Estado. É uma situação bastante atípica para este mês. Para resolver, tem que acontecer de chover de forma uniforme e quantidade significativa em todo Estado, pelo menos 100 milímetros para repor o déficit hidrológico — explica.

O pesquisador lembra que a última vez que choveu em SC de forma mais distribuída foi em 20 de agosto. Os alertas no setor de hidrologia começaram a ser emitidos no dia 31 de agosto, quando a situação de alerta, atenção ou emergência para estiagem era registrada em 12 estações de monitoramento. O mês de setembro tem registrado chuva bem abaixo da média histórica em SC. Segundo dados da Epagri/Ciram, na Grande Florianópolis serrana, por exemplo, o esperado para o mês era em torno de 251,2 milímetros. Até agora só choveu 4,1 mm. O meteorologista Leandro Puchalski reforça que esse inverno, considerando o período de julho a setembro, foi o mais seco desde 2003.

Diante desse cenário, a Casan reforçou em nota nesta quinta-feira o pedido de uso responsável da água.





