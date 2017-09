Os trabalhadores dos Correios em Santa Catarina entram no segundo dia de paralisação nesta quinta-feira, 21. A empresa afirma estar conseguindo prestar os serviços à comunidade normalmente, mas o sindicato acredita que haverá atraso na entrega de correspondências no Estado. O estado de greve acontece no país a partir da ação de 31 sindicatos que pressionam uma aprovação do acordo coletivo, em negociação desde julho.

De ontem para hoje, a adesão à greve aumentou de 3,92% para 8,35% dos funcionários em todo o país, segundo levantamento parcial realizado pelos próprios Correios no final da manhã. São 99.504 empregados trabalhando no Brasil, sendo 3.757 no Estado. Do primeiro para o segundo dia, somente cinco trabalhadores catarinenses passaram a cruzar os braços.

O secretário-geral Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos e Similares de Santa Catarina (Sintect-SC), Giovani Zobolli, contesta esse número. Para ele, na quarta-feira eram 300 trabalhadores paralisados e, nesta quinta-feira, cerca de 360.

— A empresa diz que 10% dos funcionários estão em greve, mas usa como base um total que deveria ter de funcionários, não do que tem atualmente. Em 2007, éramos 5 mil e, hoje, 3,6 mil. Há uma defasagem que não será resolvida enquanto não houver concurso público. Nas condições atuais, as encomendas vão atrasar mais do que o habitual — salienta o representante, que fala em 70% do corpo de trabalhadores em greve.

Plano de continuidade de negócios

Nas localidades onde há paralisação, os Correios informa ter colocado em prática seu Plano de Continuidade de Negócios para minimizar os impactos à população. Em nota, a empresa também reitera que "continuam dispostos a negociar e dialogar com os sindicatos que não aderiram à paralisação para que o acordo coletivo seja assinado e considera a greve por parte de alguns sindicatos um ato irresponsável e unilateral, que desqualifica o processo de negociação e prejudica o esforço realizado por todos os empregados durante este ano para retomar a qualidade e os resultados financeiros da empresa".

Para os Correios, "a atitude desses sindicatos coloca em risco a qualidade dos serviços prestados aos clientes e à população brasileira e torna ainda mais grave a atual situação dos Correios. A paralisação, ainda que parcial, acarreta um potencial de perda de receitas e de pagamento de indenizações que onera os cofres da estatal", encerra a nota.

Até o fim do dia, está prevista uma nova rodada de negociação entre os trabalhadores e a empresa.

Procon notifica Correios

Ainda na tarde de quarta-feira, o Procon de Florianópolis notificou os Correios, sob a alegação de que a empresa está infringindo o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Os Correios terão 48 horas para apresentar esclarecimentos sobre um plano de ação para a continuidade dos serviços.

De acordo com o diretor do Procon municipal, o consumidor que não receber as suas faturas deverá entrar em contato com o fornecedor, antes da data de vencimento, para solicitar a segunda via, que poderá ser enviada por e-mail ou ainda por mensagem de texto com o número do código de barras, evitando, com isso, o atraso no pagamento e a incidência de juros.

Como lidar com as contas

Os consumidores devem ficar atentos aos prazos de vencimento das suas contas que são enviadas pelos Correios. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) orienta que o ideal é fazer um planejamento do pagamento das contas, observando a época em que elas costumam chegar. Não se deve esperar o vencimento e, só depois, justificar a falta de pagamento com base na greve. Não receber em casa a fatura, boleto bancário ou qualquer outra cobrança não isenta o consumidor de fazer o pagamento.

— Se perceber que o prazo do vencimento está perto e o boleto não chegou, o consumidor deve se antecipar, entrando em contato com a empresa emissora da conta e solicitando outra forma de realizar o pagamento: segunda via do boleto por meio do site da empresa, entrega da cobrança por e-mail ou por fax ou a prorrogação da data de vencimento. Assim, evita pagar juros e multas por atraso, ficar com o nome sujo no mercado ou ter o serviço cancelado.

— Se, após o contato, a empresa credora não disponibilizar outra forma de pagamento e o consumidor receber a conta com a cobrança de encargos, os valores poderão ser questionados.

— Com relação aos serviços contratados diretamente nos Correios (por exemplo, envio de Sedex), o IDEC orienta que, se houver atraso na entrega, o consumidor tem o direito de pleitear ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos.

— Faturas de cartões de crédito: entre em contato com a operadora por telefone ou no site. É possível imprimir segunda via da fatura ou conseguir o número do código de barras, por exemplo.

— Contas de água, luz e telefone: também é preciso entrar em contato com a operadora por telefone ou via site. Muitas empresas costumam enviar torpedos com o código de barras da conta dias antes do vencimento.

— Para quem precisa enviar encomendas ou correspondência com urgência durante o período de paralisação dos Correios, a recomendação do IDEC é procurar por serviços de entrega alternativos ou privados. O instituto recomenda que o consumidor, ao contratar essas empresas, solicite que o prazo de entrega seja registrado por escrito, o que possibilita a reclamação de eventual prejuízo no caso de atraso.

