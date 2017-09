Fora da universidade e por conta própria, Fausto Guimarães pesquisa desde 2005 uma possível passagem de navegadores chineses em Santa Catarina cerca de 80 anos antes da chegada do português Pedro Álvares Cabral ao Brasil. O florianopolitano, que lançou em 2010 um romance (A rampa do Santinho: um legado chinês na Ilha de Santa Catarina, editora Insular) e, na última sexta-feira, 15, uma revista de história em quadrinhos em inglês e com distribuição gratuita (The Great Journey to the Lands of the West - 1421, atualmente esgotada) sobre a incursão oriental na América do Sul, acredita que as inscrições rupestres, principalmente aquelas existentes na Ilha do Arvoredo, sejam ideogramas chineses.

Em sua concepção, esse povo teria convivido em harmonia com as tribos indígenas locais e, inclusive, interferido na confecção de equipamentos de pesca e cerâmica. Na academia, arqueólogos e historiadores contestam tal versão e insistem na impossibilidade de datar ou atribuir autoria específica às intervenções feitas em formações rochosas do litoral catarinense.

Guimarães rechaça a visão eurocêntrica sobre o descobrimento do Brasil ao relembrar a potência náutica dos chineses que, na sua visão, seriam os verdadeiros protagonistas. Nesse pano de fundo romanceado e até lúdico, mas segundo ele não-ficcional, também acredita que as inscrições rupestres presentes em Santa Catarina (nas praias do Santinho, na Ilha do Campeche e na Ilha do Arvoredo, por exemplo) podem ter sido feitas pelo povo chinês entre 1421 e 1423.

— O que eu faço são comparações entre desenhos daqui e da China, porque tem evidências. Tem caracteres, por exemplo, ali na Ilha do Arvoredo, que eu levei ano passado lá para a China para mostrar para eles e eles, de cara, disseram: isso é nosso. Eles é que falam. Tem até a foto no livro trazendo a comparação desse desenho do Arvoredo com um caractere da dinastia shang, há 1,7 mil anos atrás — garante Guimarães, que diz ter viagem marcada a São Francisco (Estados Unidos) no mês que vem para apresentar os trabalhos na Universidade de Berkeley em uma conferência sobre a diáspora chinesa.

Guimarães é formado em História, mas seguiu a carreira do funcionalismo público na capital catarinense. Em paralelo, passou a investir, de maneira solo, em estudos e viagens.

— Comecei a fazer uma série de associações e aí comecei a fazer uma pesquisa de campo lá nos Ingleses. Por conta própria. Eu sempre fui muito independente. Eu não tenho vínculo acadêmico. Eu tenho a graduação e não quis entrar nesse universo de pesquisa acadêmica, porque não era a minha praia. Eu gosto mesmo é de campo e de ir à luta — define.

Em uma viagem à China, em 2005, ouviu de uma guia turística que o povo dali teria ido, em embarcações, até a Amazônia. Foi exatamente essa possibilidade da passagem daquele povo pelo continente ocidental que lhe despertou o interesse pela temática. Na volta da viagem, leu a obra 1421: o ano em que a China descobriu o mundo em 2006, do inglês Gavin Menzies, que traz a possibilidade de as inscrições rupestres catarinenses serem "códigos secretos" dos chineses que ali passaram.

A obra, no entanto, foi duramente criticada por outro historiador: Robert Finlay, da Universidade de Arkansas. Em uma resenha à revista Journal of World History o estadunidense disse que "o raciocínio em '1421' é inexoravelmente circular, sua evidência é espúria, sua pesquisa é irrisória [...], suas citações são desmazeladas e suas afirmações são despropositadas".

Guimarães teria levado imagens das inscrições rupestres à China, onde os chineses teriam dito que se tratavam de ideogramas, mas cientistas catarinenses não têm nada comprovado a respeito disso Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Outras visões

Pesquisadores catarinenses também recusam a argumentação de Fausto Guimarães. Segundo a arqueóloga do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de Santa Catarina (MArquE/UFSC), Luciane Zanenga Scherer, a associação das inscrições rupestres a ideogramas chineses não passa de fantasia.

— Não tem critério, nem rigor científico nenhum. Não tem aval na academia. Estamos todos conversando e pensando em se posicionar de maneira contrária. Ele está negligenciando que foram índios pré-coloniais que fizeram isso [inscrições rupestres]. Desconsidera completamente esses grupos que estiveram antes — reitera.

Luciane cita outra arqueóloga, a pesquisadora da UFSC Fabiana Comerlato, como a cientista que vem estudando a temática em nível local há mais tempo. Mas apesar dos esforços e de teorias que indicam o grupo pré-colonial jê como responsável, não há como cravar data, nem autoria dos inscritos.

— Não existe nenhum método para datar. O que a gente faz são associações em sítios de agrupamentos humanos próximos a essas inscrições, como sambaquis ou com cerâmica de Itararé. Também não tem como comprovar quem fez. Tem que se pesquisar muito mais — alerta.

Com visão mais ponderada sobre a obra de Guimarães, o professor de História do curso técnico em Turismo do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Luciano de Azambuja, conta que esteve na ocasião do lançamento da revista com história em quadrinhos. Buscava conhecer a nova hipótese sobre passagem de expedição chinesa para repassar uma possível nova versão aos alunos, mas reforça a necessidade de haver fontes históricas nas afirmações.

— Outras versões, mesmo que literárias e artísticas, me interessam. Mas sempre fazendo a distinção entre narrativa ficcional literária e história, como algo que realmente aconteceu no tempo. Ainda não li a obra, mas o critério de leitura deve estar fundamentado na ciência da história. As inscrições rupestres estão circunscritas na pré-história catarinense, no pré-colonial indígena, antes da chegada dos europeus. Então, a possibilidade transita entre povos indígenas pré-coloniais do tronco jê (xokleng e kaigang) e tronco tupi-guarani carijó. Como não teve a possibilidade de datação com carbono 14, ninguém bota a mão em relação a essas circunstâncias — diz Azambuja, que prefere critério e História à disputa de teorias.

Como resposta às críticas, Guimarães indica que seu trabalho é voltado àqueles que estão abertos a novos paradigmas, inclusive a estudá-los.

— Na verdade, eu estou deixando essas informações para, se elas derem algum fruto, seja onde for, para as próximas gerações e para outros historiadores. Minha intenção não é me autopromover, nem ficar de trelelé (sic) com historiador, arqueólogo, nem nada disso — finaliza, e ainda recomenda a leitura do cientista britânico Joseph Needham, sobre a ciência e civilização na China antiga.

Procurado, o departamento de arqueologia do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) em Santa Catarina não comentou esse assunto até a publicação desta reportagem.

