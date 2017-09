Foto: Reprodução / Reprodução

O incêndio que atingiu uma área florestal de 2 mil metros quadrados no Campeche, em Florianópolis, foi controlado pelo corpo de Bombeiros no início da noite de quarta-feira, 20. A região é caracterizada pela vegetação de restinga arbórea, de difícil acesso, por isso foi preciso o auxílio do helicóptero Arcanjo. Hoje à tarde, técnicos da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram), Polícia Militar Ambiental (PMA) e Corpo de Bombeiros farão uma nova vistoria em busca de possíveis focos de incêndio subterrâneos.

— É preciso fazer uma observação quanto aos focos subterrâneos de incêndio que possam ter persistido. Ali é uma área grande, em torno de 2 mil metros quadrados, então é preciso uma nova análise para definir a situação — afirmou o superintendente da Floram, Mario Davi Barbosa.

Pelas características do incêndio, a suspeita das autoridades é de que ele tenha sido causado deliberadamente por alguém. De acordo com o superintendente da Floram, algumas pessoas ainda têm "esse costume de pôr fogo para fazer a limpeza do terreno", mas esta é uma prática ilegal, considerada infração e crime ambiental, passível de multa e pena de um a quatro anos de prisão.

— Caso a suspeita (de incêndio criminoso) se confirme, vamos levar para as instâncias devidas. Causar incêndios é uma atitude ilícita e criminosa, que gera danos ambientais e atinge toda a população. Vale lembrar que toda a supressão de vegetação, quando possível, deve ser autorizada pelos órgãos ambientais — ressaltou Barbosa.

O superintendente da Floram também reforça que a população precisa ter consciência de que os danos não são somente pessoais, mas podem atingir uma população inteira e todo um ecossistema que necessita de proteção.

Leia mais

Julho tem recorde de possíveis pontos de queimadas em SC

SC tem 18 pontos de rios com níveis abaixo do normal por conta da estiagem

Mais notícias da Grande Florianópolis