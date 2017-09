De acordo com sentença da Justiça, Casan terá que apresentar um projeto de recuperação do meio ambiente no Norte da Ilha de SC

O juiz da 6ª Vara Federal de Florianópolis, Marcelo Krás Borges, condenou a Casan a adequar o tratamento de esgoto no Norte da Ilha de Santa Catarina, respeitando o licenciamento ambiental obrigatório, a recuperar a área poluída na região e ainda a bloquear qualquer tipo de despejo de esgoto nos rios do Braz e Papaquara. A sentença final na primeira instância ocorre após mais de cinco anos de batalha judicial entre Ministério Público Federal (MPF) e Instituto Chico Mendes (ICMBio) contra a concessionária de água e esgoto de Florianópolis. Nesse período, a cidade presenciou escândalos nacionais de poluição na praia de Canasvieiras, multas milionárias para a Casan — todas em recurso — e perícias que constataram em diversas oportunidades o lançamento de esgoto in natura para rios do bairro. O magistrado ainda estipulou multa de R$ 100 mil por dia e responsabilização por improbidade administrativa do presidente da Casan, Valter José Gallina, em caso de descumprimento da decisão. A Casan afirma em nota que o sistema de esgoto em Canasvieiras é adequado às regras. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4), em Porto Alegre.

No documento de 14 páginas, o juiz relembra citações do MPF que afirmam que o problema de poluição na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Canasvieiras começou ainda em 2001, com indícios de poluição expostos em relatórios de balneabilidade da praia de Canasvieiras. Em 2014, o MPF apresentou a ação civil pública que questionava principalmente a falta de licenciamento de órgãos ambientais federais para a construção e ampliação da ETE no Norte da Ilha. Durante o processo, a Casan apresentou licenças ambientais concedidas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (Fatma). A sentença de Krás Borges, publicada na segunda-feira de noite, aceita o pedido e reconhece a obrigação da Casan para obter as licenças ambientais de órgãos federais e a recuperar as áreas degradadas:

"Julgo procedente o pedido veiculado pelo Ministério Público Federal para condenar a ré em obrigação de fazer consistente na adequação do sistema às regras legais, às condições impostas em licenciamento ambiental obrigatório e à eficiência que nortear a prestação dos serviços públicos, bem como na recuperação ou despoluição da qualidade da praia, incluindo a foz do Rio do Brás e das águas do mar de Canasvieiras."

Caso a Casan descumpra com as ordens expostas na sentença, o juiz estipulou multa de R$ 100 mil por dia para os agentes públicos responsáveis, além da responsabilização do atual presidente da concessionária, Valter José Gallina, em ato de improbidade administrativa.

Esgoto não pode ir para rios do Braz e Papaquara

Relatório do ICMBio produzido em 2017 mostra que despejo de esgoto no rio Papaquara afetou ecossistema na região Foto: Divulgação / Arquivo Pessoal

Na virada de 2015 para 2016, em plena alta temporada de verão, houve extravasamento de esgoto in natura no rio do Braz após falta de energia em uma estação elevatória no local. A poluição se alastrou pelo rio até chegar na praia de Canasvieiras. O episódio de degradação ambiental ganhou as manchetes nacionais e a solução encontrada pela Casan foi desativar a estação e desviar o efluente da ETE Canasvieiras para o rio Papaquara, iniciando outro debate, pois o curso d'água é um afluente da bacia hidrográfica da Estação Ecológica Carijós (Esec Carijós), uma reserva federal que está sob a tutela do ICMBio.

Técnicos do órgão ambiental federal fizeram um relatório sobre a mudança e constataram que em pelo menos quatro oportunidades no verão de 2017 houve extravasamento de um volume estimado em 33 milhões de litros de esgoto in natura para o rio Papaquara e omissão de informação por parte da concessionária. O documento serviu de base para uma nova multa de R$ 660 mil na Casan, que se soma a outras penalidades aplicadas que somam mais de R$ 6 milhões desde 2011, apenas para casos referentes a ETE Canasvieiras.

Os episódios referentes aos dois rios foram destacados na sentença do juiz Marcelo Krás Borges, que determina que a concessionária não despeje mais esgoto na região:

"Fixo o prazo de 30 dias para a apresentação e 90 dias para execução de Projeto de Recuperação Integral do Rio do Brás e da Praia de Canavieiras, bem como do Projeto de Reforma da Estação de Tratamento de Esgoto do Rio do Brás, de modo a não mais jogar esgoto, seja no Rio do Braz ou no Rio Papaquara, que deverá ser aprovado pelo Ministério Público Federal."

Casan afirma que sistema de esgoto de Canasvieiras está "totalmente adequado"

Em nota, a concessionária afirma que "estranha a sentença que contém demandas já cumpridas pela Companhia através de um conjunto de ações de amplo conhecimento público, validadas pelo impacto positivo registrado no último Verão". A Casan cita ainda investimentos na região:

"Foram mais de R$ 14 milhões em ações que contemplam, entre outras iniciativas, a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) em tempo recorde e a instalação de uma Unidade de Recuperação Ambiental (URA) que filtra e limpa a água do Rio do Braz. "

A Casan também reforça na nota que "jamais 'lança esgoto', mas efluente tratado dentro dos parâmetros legais e licenciados, como confirmado em perícia". A empresa lembra que um emissário submarino para despejar o efluente em alto mar custaria cerca de R$ 150 milhões. Por isso, afirma que o sistema de Esgotamento Sanitário de Canasvieiras "está totalmente adequado às regras legais".

